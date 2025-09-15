Tunisie: Ligue 1 - 5e journée - ESZ - La victoire pour rester en première ligne

Les « Sang et Or » de Zarzis aspirent à briguer les trois points contre le Carrelage pour rester seuls en tête du classement.

Le match des protégés de l'entraîneur Anis Boujelbène contre l'USBG à Zarzis a été un coup d'arrêt brutal qui n'a pas été apprécié. Ce coup de frein brusque, au moment où les «Sang et Or» de Zarzis semblaient devant une très belle opportunité de prendre le large et de réaliser quatre succès consécutifs historiques, a fait revenir Anis Boujelbène sur terre, lui qui avait commencé à caresser les rêves les plus fous et à nourrir des espoirs qui peuvent paraître insensés pour une équipe qui a perdu ses meilleurs éléments et ne les a pas remplacés.

« C'était douloureux comme semi faux- pas, mais c'est utile pour revoir quelques trucs à rectifier, notamment la nécessité de ne plus s'appuyer sur un système de jeu rigide et de chercher plus de flexibilité et de variété dans les options et les choix tactiques», a-t-il avoué avec encore un brin de déception. Signe qui ne trompe pas que dans l'autre derby du Sud-Est, cette fois contre l'ASG, de grands changements sont pressentis.

Rahmani - Ogoh , un duo de choc

Anis Boujelbène a choisi durant la petite trêve un adversaire de second plan pour jouer deux matches amicaux en vue de tester une autre approche de jeu. Deux victoires sur l'UST par 4 buts à 0 et par 1 but à 0 lui ont donné une petite satisfaction surtout au niveau de la finition avec un quadruplé de Noêmen Rahmani dans la première période du premier match contre les Tatatouinis.

Stanley Ogoh a, lui, inscrit le but du succès du deuxième match. L'association du duo Rahmani-Ogoh comme paire d'attaque est devenue un atout maître dans tout schéma de jeu dans les matches à domicile comme lors des parties loin des bases. Plus question donc pour Anis Boujelbène de tergiverser et de philosopher avec un jeu en contre qui repose sur une seule pointe.

«Quand on possède de tels joueurs avec un grand flair du but, opportunistes et très efficaces même sur de petites occasions, on ne peut pas continuer à gâcher d'aussi belles munitions», a-t-il fini par reconnaître. Tout donc va dans le sens d'une ligne d'attaque renforcée, avec un bloc plus haut que d'habitude et un pressing à partir du milieu de terrain pour étouffer la Zliza dans son périmètre de vérité et la faire reculer dans ses derniers retranchements.

«Pour renouer avec la victoire et ne pas courir le risque de perdre notre fauteuil de leader, nous n'avons pas d'autre choix que de jouer pour nous octroyer les trois points», a indiqué Anis Boujelbène, pressé qu'il est de gommer le fâcheux revers et l'accident de parcours devant l'USBG.