Tunisie: Production d'électricité - Une hausse de 4% enregistrée

Selon les données récentes de l'Observatoire National de l'Énergie et des Mines (ONEM), la production d'électricité tunisienne a atteint 11 631 GWh à fin juillet 2025, marquant une progression de 4 % par rapport à la même période en 2024.

Cette hausse reflète une stratégie énergétique double :

Augmentation des importations d'électricité , notamment depuis l'Algérie, qui ont couvert 11 % des besoins nationaux , garantissant une continuité d'approvisionnement et une flexibilité dans la gestion de la demande.

Production intérieure accrue, destinée à la consommation locale, en hausse de 2 %, confirmant la robustesse du parc de production tunisien.

L'analyse de la production révèle que le gaz naturel reste le pilier central de l'électricité tunisienne, contribuant à 94 % de la production totale, un chiffre qui souligne la dépendance persistante de la Tunisie à cette ressource pour sécuriser son approvisionnement énergétique.

Cette augmentation de la production électrique s'accompagne d'une attention particulière sur l'optimisation des importations stratégiques et la maîtrise du gaz naturel, ce qui illustre une approche tunisienne proactive pour répondre aux pics de consommation tout en stabilisant le réseau électrique national.