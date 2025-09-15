Tunisie: Modernisation du transport minier pour booster le phosphate

La Société Tunisienne de Transport des Produits Minier (STTPM) a annoncé le lancement d'un programme d'investissement stratégique de 20 millions de dinars, visant à moderniser son parc de véhicules et augmenter sa capacité de transport de phosphate à 14 millions de tonnes annuelles.

Ce programme inclut :

6 chargeurs modernes pour améliorer la manutention.

modernes pour améliorer la manutention. 6 camions lourds de 55 tonnes pour transporter efficacement le phosphate depuis les sites miniers.

pour transporter efficacement le phosphate depuis les sites miniers. 10 camions de 30 tonnes, dédiés aux trajets plus courts ou aux zones difficiles d'accès.

Ces nouvelles unités entreront en service au premier trimestre 2026, renforçant ainsi la performance logistique de la STTPM et garantissant le transport régulier du phosphate depuis les mines de Gafsa vers les usines de traitement et le Complexe Chimique de Mdhilla.

Selon Makram Saïdia, directeur général de la société, cet investissement est crucial pour accompagner la demande croissante en phosphate et positionner la STTPM comme un partenaire clé de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG).

Malgré les défis sociaux et environnementaux dans la région minière, la direction estime que cette initiative est un levier stratégique pour améliorer la productivité et ouvrir de nouvelles perspectives économiques.

Cette démarche s'inscrit également dans un plan quinquennal visant à porter la production nationale de phosphate à 14 millions de tonnes par an d'ici 2030, avec un focus sur la modernisation des infrastructures et l'efficacité énergétique.