Tunisie: +10 % de demande en gaz naturel à fin juillet 2025

La Tunisie a enregistré une hausse de 10 % de sa demande en gaz naturel à fin juillet 2025, atteignant 2,9 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep), selon la dernière note de l'Observatoire national de l'énergie et des mines.
Près de 72 % du gaz naturel est utilisé pour la production d'électricité, un secteur en forte progression avec une consommation en hausse de 13 %. Les autres usages n'ont augmenté que de 3 %, confirmant que l'électricité tire la demande nationale.
Produits pétroliers : hausse timide, contrastes marqués
La consommation globale de produits pétroliers n'a progressé que de 1 %, mais les variations internes sont fortes :
- Essence : +2 %
- Kérosène aviation : +10 %
- Gasoil : -1 %
Autres énergies en mouvement
Parallèlement, l'usage du coke de pétrole a augmenté de 3 %, tandis que le gaz de pétrole liquéfié (GPL) affiche une hausse plus nette de 5 %.
Une demande qui reflète les priorités nationales
Ces évolutions traduisent un fait majeur : la sécurité énergétique de la Tunisie dépend toujours largement du gaz naturel et du pétrole, avec une pression croissante du secteur électrique.
En bref :
- Demande en gaz naturel : +10 %
- Consommation électricité : +13 %
- Essence : +2 % | Kérosène : +10 % | Gasoil : -1 %
- GPL : +5 % | Coke de pétrole : +3 %