Tunisie: +10 % de demande en gaz naturel à fin juillet 2025

14 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie a enregistré une hausse de 10 % de sa demande en gaz naturel à fin juillet 2025, atteignant 2,9 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep), selon la dernière note de l'Observatoire national de l'énergie et des mines.

Près de 72 % du gaz naturel est utilisé pour la production d'électricité, un secteur en forte progression avec une consommation en hausse de 13 %. Les autres usages n'ont augmenté que de 3 %, confirmant que l'électricité tire la demande nationale.

Produits pétroliers : hausse timide, contrastes marqués

La consommation globale de produits pétroliers n'a progressé que de 1 %, mais les variations internes sont fortes :

  • Essence : +2 %
  • Kérosène aviation : +10 %
  • Gasoil : -1 %

Autres énergies en mouvement

Parallèlement, l'usage du coke de pétrole a augmenté de 3 %, tandis que le gaz de pétrole liquéfié (GPL) affiche une hausse plus nette de 5 %.

Une demande qui reflète les priorités nationales

Ces évolutions traduisent un fait majeur : la sécurité énergétique de la Tunisie dépend toujours largement du gaz naturel et du pétrole, avec une pression croissante du secteur électrique.

En bref :

  • Demande en gaz naturel : +10 %
  • Consommation électricité : +13 %
  • Essence : +2 % | Kérosène : +10 % | Gasoil : -1 %
  • GPL : +5 % | Coke de pétrole : +3 %

