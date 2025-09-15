Ethiopie: Le pays exonère les droits d'importation sur les bateaux à moteur pour stimuler le tourisme lacustre

Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien a publié une directive autorisant les entreprises à importer divers types de bateaux à moteur pendant un an, en franchise de droits de douane et de taxes, afin de stimuler les destinations touristiques du pays à travers ses lacs, selon le ministère des finances.

L'Éthiopie possède un large éventail de ressources naturelles, de faune et de flore, d'espèces aviaires et de sites historiques et culturels qui attirent les touristes. Le ministère a mentionné les efforts déployés par le gouvernement pour développer et promouvoir efficacement ces attractions touristiques afin de garantir leur contribution au développement économique du pays.

Le pays compte plus de 20 grands lacs dans différentes régions du pays. Ces lacs, qui se répartissent entre la vallée du Rift, les lacs volcaniques et les lacs de montagne, ont le potentiel d'attirer des visiteurs locaux et internationaux.

Avec un développement et une promotion appropriés, ces lacs pourraient devenir de nouvelles attractions touristiques, générant des revenus pour l'Éthiopie et aidant le pays à devenir une destination touristique mondiale de premier plan. Cela permettrait également d'améliorer les moyens de subsistance des communautés locales et d'augmenter les recettes en devises du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Compte tenu de l'importance de ces lacs pour le développement du tourisme, le ministère des finances a publié une directive autorisant les entreprises à importer divers types de bateaux à moteur pendant un an, en franchise de droits de douane et de taxes.

Les types de bateaux à moteur considérés comme adaptés aux lacs du pays et pouvant être importés dans le pays en franchise de droits et de taxes sont les suivants : bateaux à moteur hors-bord, vedettes rapides, bateaux d'excursion touristique, ferries, bateaux de recherche, bateaux à moteur privés, éco-bateaux et pontons.

Le ministère a enfin encouragé la communauté des affaires à profiter de cette opportunité d'un an en important des bateaux à moteur en franchise de droits et de taxes.