Sénégal: Football - L'ASC Wu Tang Club remporte la coupe du maire de Kédougou

Kédougou — Le Wu Tang Club, surnommé Les Abeilles, une association sportive et culturelle (ASC) du quartier Dandé Mayo, a remporté la finale de la coupe de football du maire de Kédougou (sud-est), aux dépens de l'ASC Dimma.

Le match a eu lieu au stade municipal Mamba-Guirassy.

Ibrahima Diallo, alias Papi Thioulo, a marqué l'unique but de cette rencontre, durant la seconde période.

L'entraîneur de l'ASC Wu Tang Club, Samba Diallo, a salué la prestation de ses joueurs. "Je remercie mes joueurs, qui ont été combattifs durant toute la compétition. En finale, ils ont rencontré une grande équipe", a-t-il réagi.

Ousmane Sylla, le maire de Kédougou et parrain du tournoi, s'est réjoui de l"'esprit sportif" des deux équipes.

"Nous avons observé une jeunesse qui sait jouer au football, dans le fair-play", a-t-il dit en félicitant l'organisme départemental de coordination des activités de vacances de Kédougou pour la bonne organisation de la compétition.

M. Sylla promis de soutenir davantage les ASC de la commune, auxquelles il a offert des équipements sportifs. Il a récompensé les meilleurs joueurs de la finale.