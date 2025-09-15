Sénégal: Un atelier pour préparer le forum national sur le livre prévu en novembre

14 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Des membres d'associations d'écrivains, des éditeurs et des officiels ont pris part , samedi à Saly (Mbour, Ouest), à un atelier consacré à l'harmonisation des contributions des acteurs du livre et de l'édition, en perspective de la tenue d'un forum national sur le livre, prévu le 16 novembre, a constaté l'APS.

"L'atelier de ce jour consiste justement à harmoniser les contributions et à formuler des recommandations qui feront l'objet d'un pré-rapport", a dit Bakary Sarr, secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture de l'Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.

Il s'agira, selon l'officiel, d'harmoniser les contributions des associations et des acteurs, d'élaborer un projet de rapport provisoire et de proposer une structuration des groupes de discussion, à l'occasion du forum.

Ce pré-rapport servira de cadre de discussion du forum, si bien qu'à l'arrivée, toutes les recommandations qui auront été formulées, constituera "le document de base qui va construire le plan stratégique et d'orientation du livre et de la culture au Sénégal", a précisé M. Sarr.

"Cet atelier va permettre de poser la question du statut de l'écrivain", a pour sa part, noté Adramé Diakhaté, président de l'Union des écrivains sénégalais en langues nationales.

Pour M. Diakhaté, "l'écrivain est le produit de base mais [il] a le moins de valeur dans la chaîne du livre". Ce qui lui fait dire qu' "il est temps que l'on puisse donner à l'écrivain toute la valeur qu'il requiert".

