Sénégal: Une subvention de 1 265 400 000 francs CFA pour 6 327 ménages du département de Louga

Louga — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a procédé au lancement, samedi, à Louga (nord), des transferts monétaires d'un montant global de 1 265 400 000 francs CFA destinés à 6 327 ménages vivant dans ce département.

Chacun des ménages bénéficiaires doit recevoir 200 000 francs CFA.

Cette subvention leur a été octroyée par le Programme de résilience agricole (PRA), qui est mis en oeuvre dans les départements de Bignona (sud), Gossas (centre), Louga et Ranérou (nord), pour soutenir la sécurité alimentaire du pays, selon Maïmouna Dièye.

"Chaque ménage bénéficiaire recevra une subvention productive de 200 000 francs CFA destinée à l'acquisition d'intrants agricoles et de petits équipements, et au renforcement de ses capacités de production", a-t-elle expliqué.

Le PRA est mis en œuvre par la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale.

Doté d'un budget de 3 milliards de francs CFA, il est destiné à 15 000 ménages vulnérables, selon le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

"Ce programme est une initiative de l'État visant à soutenir les ménages vulnérables, dont les revenus dépendent de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche. Ce sont des ménages rudement éprouvés par les effets drastiques du dérèglement climatique", a dit Mme Dièye.

Selon elle, le PRA va dérouler une campagne de sensibilisation des bénéficiaires aux bonnes pratiques agricoles, avec l'aide des services départementaux du développement rural.

"Le Programme de résilience agricole [...] est un investissement pour l'avenir", a assuré Maïmouna Dièye.