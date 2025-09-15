Sénégal: Le département de Kaolack enregistre un cumul pluviométrique de 647,3 millimètres en trente-trois jours

Kaolack — Un cumul pluviométrique de 647,3 millimètres a été enregistré dans le département de Kaolack (centre) en trente-trois jours, indique un bulletin reçu d'un groupe de travail pluridisciplinaire (GTP), lequel rappelle que 541,6 millimètres avaient été enregistrés en vingt-trois jours, à la même période de l'année dernière.

Le document émanant de ce groupe composé de plusieurs services publics contient des données concernant plusieurs communes de ce département.

À Ndoffane, le cumul pluviométrique de cette année est de 398,8 millimètres en trente-sept jours, contre 393,3 millimètres enregistrés en vingt-huit jours il y a un an.

La pluviométrie de Ndiédieng est de 387,8 millimètres en vingt et un jours, contre 415,8 millimètres en vingt-deux jours, l'année dernière.

Ndiaffate a un cumul de 586,3 millimètres en vingt-neuf jours, contre 484 en vingt-quatre jours en 2024.

Dans la commune de Latmingué, les pluies ont atteint 602,1 millimètres en trente jours, contre 646 en vingt-quatre jours en 2024. Keur Socé a obtenu un cumul pluviométrique de 523,5 millimètres en vingt-quatre jours, contre 428,7 en vingt et un jours.

Les communes de Thiaré et Ndiébel ont respectivement 392,5 millimètres en vingt-quatre jours et 673 millimètres en dix-sept jours.

En 2024, ces deux collectivités territoriales avaient des cumuls pluviométriques de 222,8 millimètres en dix-neuf jours et 405,1 en quinze jours.

Pour l'hivernage de cette année, les pluies étaient faibles dans le département de Kaolack, jusqu'à mercredi, selon le groupe de travail. Même si la pluviométrie était excédentaire de 135 % dans la commune chef-lieu de département, signale le document.

La décade du 11 au 21 septembre restera "globalement humide", selon la même source, qui prévoit "un nouvel épisode pluvieux" et "un renforcement de l'instabilité atmosphérique", entre mardi et vendredi prochains.