Sénégal: Ross-Béthio - Du matériel médical d'une valeur de 200 millions de francs CFA réceptionné

Ross-Béthio — Le maire de la commune de Ross-Béthio, Faly Seck, a réceptionné, samedi du matériel médical d'une valeur de 200 millions de Francs CFA offert par l'ONG américain "Project Cure", un partenaire de la ville de Ross-Béthio.

"Cet équipement médical d'une valeur de 200 millions de francs CFA qui s'inscrit dans un élan de partenariat entre la ville de Ross-Béthio et le "Project Cure" vient renforcer les capacités des structures sanitaires locales. Ce matériel va aussi améliorer la qualité des soins offerts aux populations", a déclaré le maire de Ross-Béthio Faly Seck.

Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle de réception de ce matériel médical, en présence du député de Dagana Ibrahima Mbodji et du sous préfet de Ndiaye Ousmane Diédhiou. Selon lui, ce don de Project Cure est un signe de l'engagement continu des partenaires au développement visant à améliorer les conditions de vie et de santé des populations de Ross Béthio.

Lors de la cérémonie de réception, les responsables locaux ont plaidé pour l'achèvement de l'hôpital dont les travaux sont à l'arrêt depuis un moment. "L'achèvement de cet hôpital permettra de répondre aux besoins de santé des populations locales et réduire les longs déplacement vers d'autres centres de santé. Nous n'avons jamais cessé d'appeler les autorités compétentes et les partenaires au développement à soutenir cet effort pour le bien-être des communautés", a souligné le maire.