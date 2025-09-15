Soudan: Le Ministre des Affaires étrangères reçoit les lettres de créance de la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au pays

14 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Ambassadeur Mohieldin Salem, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu dans son bureau les lettres de créance de Mme Denise Brown, Coordonnatrice résidente du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Soudan.

Le Ministre a exprimé la gratitude du gouvernement soudanais pour les efforts déployés par les Nations Unies au Soudan, notamment pour fournir une aide humanitaire aux personnes dans le besoin et alléger les souffrances causées par la guerre imposée au peuple soudanais

Le Ministre a affirmé la volonté de toutes les institutions de l'État de coopérer et de se coordonner avec le Bureau des Nations Unies au Soudan.

Pour sa part, Mme Denise a exprimé son profond plaisir de travailler au Soudan et a indiqué qu'elle travaillerait aux côtés du gouvernement soudanais pour apporter une assistance et mobiliser le soutien nécessaire afin de répondre aux besoins des personnes dans le besoin.

