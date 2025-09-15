Soudan: Le ministre des AE reçoit l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies au pays

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi-Addin Salem, a reçu aujourd'hui dans son bureau M. Ramadan Lamamra, envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies au Soudan.

La rèunion a porté sur les efforts déployés par l'envoyé des Nations Unies pour instaurer la paix au Soudan.

M. Lamamra a expliqué que le dossier soudanais continuait de bénéficier d'une attention particulière de la part des Nations Unies et que le Secrétaire général suivait de près l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays.

Il a souligné sa visite au Soudan pour évaluer les derniers développements et comprendre les orientations du gouvernement pour la prochaine phase, ainsi que le rôle qu'il pouvait jouer dans l'unité, la sécurité et la stabilité du Soudan.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a affirmé que le gouvernement soudanais est soucieux de parvenir à la paix au Soudan, et que la feuille de route qu'il a précédemment élaborée et soumise aux Nations Unies constitue la principale référence pour aller en avant, car elle découle des aspirations du peuple soudanais.

Dans le même contexte, son Excellence a affirmé que le gouvernement soudanais est prêt à coopérer avec les Nations Unies par l'intermédiaire de tous ses mécanismes et de son Envoyé personnel pour instaurer la sécurité et la stabilité dans tout le pays.

Le ministre a abordé l'ensemble de la situation humanitaire au Soudan et à Al Fasher en particulier, déclarant que la milice terroriste continue d'imposer un siège à la ville, en violation flagrante et au mépris de la résolution 2736 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a appelé l'envoyé des Nations Unies à redoubler d'efforts à cet égard.