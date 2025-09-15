Soudan: Le pays participe à la réunion ministérielle préparatoire au sommet arabo-islamique d'urgence

Le Soudan a participé aujourd'hui à la réunion ministérielle préparatoire au sommet arabo-islamique d'urgence, qui se tiendra demain à Doha, avec une délégation conduite par le lieutenant-général ingénieur Emad-Add8n Mustafa Adawi, ambassadeur du Soudan en République arabe d'Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes.

La réunion était présidée par Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, avec la participation des ministres des Affaires étrangères des États membres de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la Coopération Islamique, ainsi que des secrétaires généraux des deux organisations et des délégations des États membres.

La réunion a examiné le projet de déclaration qui sera publié à l'issue du sommet, qui se tiendra demain au niveau des dirigeants et des chefs de gouvernement. Cette démarche diplomatique fait suite à l'attaque brutale israélienne contre l'État frère du Qatar le 9 septembre, qui a fait des victimes civiles et suscité une condamnation généralisée dans le monde arabe, le monde islamique et au niveau international, dans un contexte d'appels croissants à une action collective pour faire face à l'escalade israélienne et préserver la sécurité et la stabilité de la région.