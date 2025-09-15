Ile Maurice: Joe Lesjongard appelle à plus de sérieux et de cohérence

Le leader de l'opposition Joe Lesjongard met en garde contre les confusions et souligne la nécessité d'un processus plus structuré. Alors que le gouvernement et l'Alliance du Changement sont pointés du doigt pour avoir mis sur la table deux propositions, Joe Lesjongard rectifie : «Ce ne sont pas des propositions de l'Alliance du Changement ni du gouvernement. Ce sont deux propositions du PTr et du MMM selon le DPM.»

Le chef de file de l'opposition déplore que d'autres acteurs politiques, notamment Rezistans ek Alternativ et les Nouveaux Démocrates, soient passés sous silence, malgré leur combat de longue haleine pour un changement du système électoral. «Le gouvernement ne respecte pas son programme. Le programme gouvernemental comprend une Constitutional Review Commission qui aurait pour mission de revoir le système électoral.»

Qu'en est-il des propositions elles-mêmes ? Parmi les points les plus sensibles figure l'ajout de 20 sièges supplémentaires au Parlement. Une mesure qui, inévitablement, pèsera sur les finances publiques, alors que l'âge de la retraite vient d'être repoussé à 65 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Joe Lesjongard ne nie pas l'impact financier : «C'est vrai que cela va encourir d'autres dépenses que ce soit au niveau des salaires des parlementaires additionnels, ou au niveau de l'administration de l'Assemblée nationale.» Toutefois, il relativise, rappelant que la mise en place d'un tel système ne serait pas immédiate. «La mise en place d'un système électoral n'est pas pour tout de suite. Il faudra voir le calendrier du gouvernement. Peut-être qu'il faudra alors revoir les dépenses.»

Pour le leader de l'opposition, la question centrale reste de savoir quelle est la meilleure formule pour moderniser le système électoral. Mais à ce stade, il reste prudent : «Je pense qu'il n'y a pas de formule idéale et le système ne pourra pas plaire à tout le monde.»

Il insiste sur le fait qu'une loi électorale ne saurait être traitée à la légère : «Une loi électorale n'est pas une simple loi qu'on peut amender fréquemment.» Cette déclaration illustre la complexité et l'importance d'une réforme qui engage la stabilité démocratique et institutionnelle du pays.

En filigrane, Joe Lesjongard reproche au gouvernement son manque de méthode et de transparence. Pour lui, le débat actuel semble davantage être une bataille d'annonces et de positionnements qu'une véritable démarche de réforme. Le leader de l'opposition appelle à replacer le sujet dans son cadre légitime : celui d'une révision constitutionnelle encadrée, inclusive et cohérente, plutôt que de mesures fragmentées qui risquent de fragiliser davantage le système.

En somme, l'opposition ne ferme pas la porte à une réforme électorale, mais insiste sur la nécessité d'un processus rigoureux, fondé sur une vision claire et partagée. Comme le souligne Joe Lesjongard, il ne s'agit pas seulement d'ajuster le nombre de sièges ou de modifier quelques règles, mais bien de repenser en profondeur un système électoral appelé à garantir la représentativité et l'équité pour les générations à venir.