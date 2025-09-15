Ile Maurice: Après la rivière Hardy, un autre cas probable signalé à Butte-à-l'Herbe

Après les dizaines de poissons morts retrouvés dans la rivière Hardy, à île d'Ambre, le 25 août, quatre poissons morts ont été retrouvés ce week-end sur la plage de Butte à-l'Herbe, à Calodyne. D'après les premières indications, il s'agirait d'un autre cas de déversement illégal de poissons morts.

Dans les deux cas, la qualité des eaux n'était pas remise en question. Après la découverte de ces poissons morts sur la plage de Butte-à l'Herbe, des fonctionnaires du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, de la police de l'environnement et du Fisheries Protection Service ont inspecté la zone hier matin.

Quatre poissons morts, mesurant environ 20 à 25 cm, ont été retrouvés dans un état de décomposition avancé et présentant des signes de perforation, sur la plage près du barachois. Le Fisheries Protection Service a récupéré les quatre poissons afin de procéder aux prélèvements nécessaires.

Aucun poisson mort n'a été détecté dans le barachois et aucun autre poisson mort n'a été signalé le long du littoral, y compris sur la plage publique de Butte-à-l'Herbe. L'eau de mer semblait claire et il n'y a ni usine, ni rivière à proximité du site. Un échantillon d'eau a été prélevé pour être analysé par le National Environment Laboratory.

Un rapport préliminaire fait état d'un autre incident, après celui survenu le 25 août, impliquant le rejet illégal de poissons déjà morts dans le milieu aquatique.

Pour rappel, les poissons morts retrouvés dans la rivière Hardy étaient principalement des espèces d'eau salée : mulets, carangues, rougets, bretons et vieilles grises d'une longueur totale de 15 à 60 cm.

