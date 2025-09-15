Ile Maurice: Vers une collaboration MTCJC, GRA et géants du pari en ligne

Le président du Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC), Santosh Gujadhur, annonce une future collaboration inédite entre le club, la Gambling Regulatory Authority (GRA) et des plateformes internationales de paris en ligne, telles que Bet365 et Racebets.

«Certains sites de pari en ligne offrent déjà des mises sur les courses du MTCJC, mais nous ne recevons pas un sou en retour jusqu'à présent. Le MTCJC et la GRA travaillent actuellement sur un projet de collaboration avec ces sites. Nous percevrons un pourcentage sur le turnover de ces entreprises, ce qui représentera une aide importante pour le MTCJC, mais aussi une nouvelle source de revenu pour le gouvernement», a-t-il déclaré.

Au-delà des mises, cette collaboration comporte également un volet essentiel : la vente des images officielles des courses. En effet, lorsqu'un site de paris en ligne propose des paris sur une compétition, il diffuse en direct les images fournies par l'organisateur afin que ses clients puissent suivre les courses en temps réel. Cette monétisation des droits audiovisuels générera des revenus substantiels pour le MTCJC.

Ces nouvelles ressources arrivent à point nommé, alors que le club, encore en phase de démarrage et de rodage, cherche à consolider ses bases financières. «Cette nouvelle source de revenu sera vraiment bénéfique pour le MTCJC», a insisté Santosh Gujadhur.

Toutefois, les parieurs mauriciens ne pourront pas accéder à ces plateformes étrangères, la loi interdisant les mises locales via des sites internationaux. Ils devront continuer à placer leurs paris chez les totes et bookmakers agréés à Maurice.

Ce partenariat tripartite entre le MTCJC, la GRA et les opérateurs internationaux de paris en ligne constitue une avancée stratégique. Il permettra non seulement de moderniser et diversifier les sources de financement du MTCJC, mais aussi de donner une visibilité mondiale accrue aux courses mauriciennes.