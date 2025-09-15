Ile Maurice: Roussety somme l'OPR d'agir

15 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Les tensions politiques à Rodrigues se sont ravivées la semaine dernière, après une sortie virulente du Chef commissaire adjoint, Johnson Roussety, visant l'Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR). Dans une intervention en direct sur sa page Facebook, mercredi, il a appelé l'opposition à «passer de la parole aux actes» et à démissionner «comme promis lors du meeting du 31 août à Malabar».

Ce jour-là, l'OPR avait brandi la menace d'une démission collective si le Chef commissaire, Franceau Grandcourt, ne quittait pas ses fonctions à la suite de sa rencontre avec le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger. La rencontre du 2 septembre dernier au bâtiment du Trésor à Port-Louis, s'était soldée par une confirmation : Franceau Grandcourt ne démissionnerait pas, invitant même l'opposition à «assumer ses responsabilités».

Une semaine plus tard, aucun élu de l'OPR n'a remis sa démission. Johnson Roussety dénonce ce qu'il qualifie d'«irresponsabilité» et de «surenchère gratuite», accusant Francisco François et son équipe d'«hypothéquer la paix sociale à Rodrigues». Il va plus loin en qualifiant l'OPR de «poltron» et en affirmant que «le Premier ministre refuse de s'engager dans une aventure anti-démocratique» visant à réclamer la dissolution de l'Assemblée régionale. Selon lui, l'opposition a perdu toute crédibilité.

Nous avons sollicité le leader de l'OPR, Francisco François, pour une réaction. Nos démarches sont restées vaines jusqu'ici. Il ne nous a pas répondu mais il a mis un post sur sa page Facebook, disant que le silence était plein de réponses.

