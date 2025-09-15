Ile Maurice: Athlétisme - Jeremie Lararaudeuse aux côtés de Grant Holloway

Engagé sur 110m haies, le recordman de Maurice de la distance, Jeremie Lararaudeuse entre en action aujourd'hui lors des championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent du 13 au 21 septembre à Tokyo. Pour sa quatrième participation à ces mondiaux, notre compatriote retrouvera dans sa 5e série à 15h51 (heure de Maurice) l'Américain Grant Holloway, triple champion du monde en titre et champion olympique en titre.

Cette participation à ces Mondiaux concrétise une superbe saison pour le pensionnaire du Nantes Métrople Athlétisme. En juin dernier, il avait fait descendre son record national à 13s31. Grace à cette performance, il a validé son ticket pour ces championnats du monde à Tokyo au travers du «World Rankings quota».

Il se retrouve ainsi parmi les 15 athlètes pris de la liste définitive des athlètes éligibles à l'entrée via le classement mondial (57e mondial, 38e au World Rankings quota), complétant ainsi la liste des 40 athlètes qui s'aligneront sur le 110m haies masculin lors de ces mondiaux.

Troisième meilleur performeur africain cette année, Jeremie Lararaudeuse peut viser grand lors de cet évènement. A 24ans, le hurdler mauricien tentera bien évidemment de passer le premier tour tout en essayant d'abaisser le record de Maurice.

Au niveau des favoris pour l'or, le CV de Grant Holloway aurait fait de lui grand favori pour un quatrième titre. Mais Holloway connait la première saison vraiment difficile de sa carrière professionnelle, avec une pause de deux mois en début d'été et un meilleur temps de 13s11 à Tokyo.

Le favori pour l'or pourrait bien être son compatriote américain Cordell Tinch, leader mondial et champion de la Diamond League, qui a atteint un nouveau niveau de performance et de régularité cette saison.

Jeremie Lararaudeuse, placé dans le couloir 9, partagera donc la même série que Grant Holloway à 15h51 ce lundi le 15 septembre alors que les demi-finales et la finale se tiendront le mardi 16 septembre. Rappelons que Jeremie est accompagné de l'entraîneur, Georges Vieillesse.