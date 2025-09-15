Cote d'Ivoire: Toumodi - Théodore Niamien appelle à une élection apaisée à Comékro

À la veille de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, le Secrétaire départemental de Rassemblement des Houphouëtistes pour démocratie et la paix (Rhdp), Théodore Niamien, s'est mis en mission dans sa localité. Objectif : préparer les esprits à privilégier un climat de paix pour les joutes électorales.

C'est dans ce cadre que le Secrétaire départemental (SD) de Rassemblement des Houphouëtistes pour démocratie et la paix (Rhdp), Théodore Niamien, a exhorté ses parents à privilégier la cohésion sociale et à rejeter toute forme de violence à l'approche de la présidentielle prochaine en Côte d'Ivoire.

C'était le mercredi 10 septembre 2025 à Comekro, localité située non loin de Toumodi, (Toumodi est une ville du centre de la Côte d'Ivoire, proche de Yamoussoukro, dans la région du Bélier), où il était en visite.

Le climat préélectoral était au cœur des échanges entre Théodore Niamien et les populations de Comekro. Le Secrétaire départemental du Rhdp pour Toumodi-commune a invité ses parents à demeurer unis et à ne pas céder aux discours de division.

« Devant tous ces discours qui annoncent l'apocalypse, Toumodi se doit d'être une exception cette année. Avant, pendant et après les élections, il y a toujours la vie de tous les jours que nous menons. Restons donc sourds aux sirènes de la division, de la violence et du chaos », a-t-il déclaré. Appelant à une compétition politique apaisée.

Pour illustrer son propos, Théodore Niamien s'est souvenu de la sortie du président Tidiane Thiam qui avait révélé qu'il s'était ouvert sur ses ambitions politiques au chef de l'État, Alassane Ouattara.

« C'est la preuve que les acteurs politiques se parlent toujours et finissent par trouver un terrain d'entente. Pour l'heure, allons aux élections dans la paix et dans la tranquillité », a-t-il insisté.

Les propos de M. Niamien ont trouvé un écho favorable auprès du chef du village, Nanan Kouakou Konan, ainsi que ses notables et l'ensemble des villageois.

C'est pourquoi, ils ont tenu à lui exprimer leur gratitude et lui ont assuré que tout sera mis en œuvre pour préserver la paix.

Cette visite a enregistré dans la Délégation du SD-Rhdp Toumodi-commune, plusieurs responsables locaux du parti présidentiel.

Elle s'inscrivait par ailleurs dans le cadre des retrouvailles entre un fils et ses parents. Promesse a été faite de la renouveler.