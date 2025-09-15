Sénégal: Financement innovant et souverain - Le pays lance les « Diaspora Bonds »

Après avoir levé plus de 450 milliards de francs CFA grâce à deux Appels Publics à l'Épargne (APE), l'État du Sénégal prépare un troisième emprunt, prévu le 18 septembre. Particularité : une partie sera réservée à la diaspora, désormais considérée comme un acteur central du financement national.

Les deux premiers Appels Publics à l'Épargne (APE) du Sénégal ont permis de mobiliser respectivement 150 milliards et plus de 300 milliards de francs CFA, confirmant la solidité et la fiabilité de ce mécanisme de financement. Fort de cette expérience, le ministère des Finances et du Budget s'apprête à lancer un troisième APE, qui introduira une innovation majeure : les « Diaspora Bonds ».

Ces obligations citoyennes et patriotiques visent à associer directement les Sénégalais de l'extérieur au financement des priorités nationales. « L'appel que je vous lance, c'est d'être des acteurs privilégiés de la transformation nationale », a déclaré le ministre des Finances, Cheikh Diba, samedi dernier à l'Opiquad Arena de Milan, lors de la présentation du Plan de Redressement Économique et Social (PRES). Ce programme repose sur trois piliers : la souveraineté économique, l'équité sociale et la rationalisation des dépenses publiques.

Le rassemblement, initié par le Premier ministre Ousmane Sonko, a été l'occasion de rappeler que la diaspora constitue un pilier essentiel de la stratégie « Transformation Sénégal 2050 ». Dans un contexte économique marqué par un déficit budgétaire de 12 % et un endettement atteignant 118 % sous l'ancien régime, le gouvernement s'engage à poursuivre une dynamique de redressement durable.

Un plan de financement couvrant la période 2025-2028 est en préparation. Désormais, chaque opération de mobilisation de ressources intégrera un volet spécifique destiné à la diaspora, appelée à jouer un rôle stratégique dans la consolidation économique et sociale du pays.