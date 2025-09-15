Sénégal: Week-end des lions - Pape Matar Sarr enchaîne, Sadio Mané buteur

Auteur du but de la victoire des Lions contre la RDC, Papa Matar Sarr a marqué son retour gagnant en Premier League. Le milieu de terrain de Tottenham a enchaîné avec son but marqué contre West ham de son compatriote El hadji Malick Diouf. De retour en club, Sadio Mané a également retrouvé la joie du buteur avec son club Al Nassr. Au même moment d'autres Lions, comme Cheikhou Kouyaté et Habib Diallo engageaient une nouvelle expérience respectivement en Turquie et en Ligue1.

Pape Matar Sarr surfe sur une belle vague en ces débuts de saison. Après la trêve internationale qu'il a conclu avec le but victorieux marqué contre la RD Congo, le milieu de terrain a enchainé en club en s'ouvrant le chemin des filets lors du derby entre Tottenham et West Ham de son partenaire de sélection El Hadji Malick Diouf. Du plat de pied gauche contre le Soudan, du pied droit contre les Léopards du Congo, le milieu de terrain a cette fois marqué de la tête à la 47e minute et a permis aux Spurs de prendre l'avantage du match. Absent avec les Lions lors des derniers matchs internaionaux contre le Soudan et la RD Congo, Ismaïla Sarr est fixé ce samedi sur son retour en compétition. Blessé aux ischio-jambiers lors d'une victoire (3-0) contre Aston Villa, le 31 septembre dernier, l'ailier sénégalais de Chrystal Palace devrait faire son retour contre Liverpool, le 27 septembre prochain, a annoncé son entraîneur Oliver Glasner en conférence de presse.

Ce week-end a également consacré les débuts de Nicolas Jackson sous les couleurs du Bayern Munich. L'attaquant des Lions a disputé son premier match ce samedi 13 septembre, lors du match contre Hambourg à l'Alianz Arena, pour le compte de la troisième journée de Bundesliga. Jackson est entré en seconde période lors de la rencontre soldée par une victoire écrasante des Bavarois (5-0).

Au retour de sélection Sadio Mané a retrouvé la joie du buteur avec Al-Nassr. L'attaquant des Lions a permis à son équipe de s'imposer hier, dimanche lors de la 2e journée de Saudi Pro League, face à Al-Kholood (2-0). D'autres Lions ont également entamé une nouvelle expérience dans leur carrière ce week-end.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De retour en Ligue 1, en provenance de l'Arabie Saoudite Habib Diallo a joué son premier match avec le FC Metz qui a enregistré son premier point de la saison hier, dimanche après son match nul contre Angers (1-1).

Cheikhou Kouyaté qui a rebondi dans le championnat turc a également fait ses débuts avec Amedspor qui a remporté la victoire en Championnat contre Pendikspor (2-1). L'ancien capitaine des Lions a évolué à côté de son compatriote Mbaye Diagne, qui a offert la victoire en marquant sur pénalty à la 90e minute.