Togo: Davantage de classes et de professeurs pour la nouvelle année scolaire

15 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

L'année scolaire a officiellement débuté ce lundi. Dès les premières heures de la matinée, élèves, parents et enseignants ont afflué vers les établissements scolaires, dans une ambiance sereine et empreinte de confiance.

Selon le quotidien Togo Matin, tout a été mis en œuvre pour garantir une rentrée réussie. Le gouvernement a renforcé les moyens humains et matériels du système éducatif, notamment par la construction et la réhabilitation de salles de classe supplémentaires et le recrutement de nouveaux enseignants.

Ces efforts s'inscrivent dans la volonté des autorités d'améliorer la qualité de l'enseignement et d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves.

Parents et enseignants saluent ces mesures qui devraient contribuer à réduire les effectifs dans les classes, améliorer le suivi pédagogique et rehausser le niveau global de l'éducation.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.