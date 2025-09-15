Ile Maurice: Le ministre Gunness souligne la nécessité d'améliorer la préparation aux risques d'inondation

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a affirmé que le gouvernement accordait la priorité absolue au nettoyage et à l'entretien des égouts, au nettoyage des rivières et au renforcement de la gestion des inondations avant la saison des pluies. Il s'est exprimé le jeudi 11 septembre à la mairie de Port-Louis lors d'une réunion avec des représentants des conseils de district, conseils municipaux, de la Land Drainage Authority (LDA) et d'autres parties prenantes pour évaluer le plan de préparation à la prochaine saison des pluies. Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, et son ministre délégué, Fawzi Allymun, étaient également présents.

Des réseaux de drains sur 462 km doivent être nettoyés et au moins 200 kilomètres de rivières doivent être dragués afin d'atténuer les risques d'inondation. De plus, 80 sites d'évacuation ont été identifiés dans les zones les plus vulnérables.

Selon Nuvin Khedah, directeur de la LDA, les travaux de nettoyage dans les zones inondables devront être terminés d'ici fin octobre ou début novembre ainsi que le plan d'évacuation. Ajay Gunness a rappelé que des précipitations importantes sont prévues au cours des trois derniers mois de l'année, rendant indispensables des interventions précoces. «Notre priorité est de garantir la protection des régions à risque et de veiller à ce que toutes les autorités compétentes soient prêtes à réagir rapidement.»

Le ministre a ajouté que les travaux préparatoires avaient déjà commencé, précisant que les 12 autorités locales avaient été invitées à fournir leur plan de travail et budget individuel pour l'entretien des systèmes de drainage et le désenvasèrent des rivières; et que quatre d'entre elles avaient déjà soumis leurs documents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également mis en garde contre le rejet des déchets dans les égouts, soulignant que de tels actes entraînent souvent des obstructions et augmentent le risque d'inondation. La construction et l'entretien des égouts entraînent des coûts importants, a-t-il ajouté, mais il s'agit d'un investissement essentiel pour protéger les vies humaines et réduire les risques d'inondation.

Outre d'autres mesures, le ministre a déclaré que des dispositions étaient prises pour que chaque autorité locale dispose d'un standby contractor prêt à intervenir et à fournir des services d'urgence en cas d'inondation.

Interrogé par la presse sur les amendes qui seront infligées aux habitants dont l'eau de dalle se déverse sur la route ou sur le trottoir, le ministre a indiqué que cette mesure devrait en principe entrer en vigueur le 1er octobre, mais il a affirmé que très probablement il y aura un sursis d'un à deux mois afin de mieux sensibiliser la population sur ce nouveau règlement.

Pour rappel, le Land Drainage Master Plan a identifié 16 zones à haut risque d'inondation sur le territoire mauricien, qui sont désormais soumises à des réglementations plus strictes pour prévenir les inondations récurrentes dues au changement climatique et à l'urbanisation.

Ces zones sont réparties entre des zones No Go (construction interdite) et des zones No Expansion (extension verticale autorisée sous conditions).Le plan propose une approche intégrée combinant des solutions techniques, des mesures écologiques et des réglementations foncières, visant à améliorer la gestion des eaux pluviales, à renforcer la résilience de la population et à coordonner les actions entre les différentes parties prenantes.