Ile Maurice: Un acte de vandalisme criminel

Un acte de vandalisme a été commis contre le câble sous-marin à fibre optique LION, affirme Mauritius Telecom (MT) dans un communiqué émis ce lundi 15 septembre. Le câble a été délibérément sectionné le 12 septembre entre Terre-Rouge et Le Goulet.

Selon les premières investigations techniques, seul le câble LION a été touché, les autres câbles présents à proximité n'ayant subi aucun dommage. L'opérateur précise que ses équipes sont immédiatement intervenues et ont procédé aux réparations, rétablissant le câble en 24 heures, soit samedi 13 septembre vers midi.

Grâce à l'architecture redondante du réseau, le trafic a été rerouté sans interruption via d'autres systèmes de câbles sous-marins - SAFE, T3 et Eassy - assurant une continuité totale des services aux clients particuliers et entreprises. Mauritius Telecom estime les pertes liées à cet incident criminel à plus d'un million de roupies, incluant les coûts d'infrastructure et les impacts opérationnels. Une plainte officielle a été déposée auprès de la police de Terre-Rouge, qui est appelée à mener une enquête approfondie.

L'opérateur rappelle avoir investi dans un portefeuille diversifié de câbles sous-marins pour renforcer la résilience de la connectivité internationale de l'île. Il annonce également la mise en oeuvre de mesures supplémentaires de surveillance et de protection pour éviter la répétition de tels actes.

«Mauritius Telecom remercie ses clients pour leur confiance et réaffirme son engagement à garantir des services fiables et sécurisés. Des mesures supplémentaires de surveillance et de protection des infrastructures seront mises en oeuvre pour prévenir de tels incidents à l'avenir.»