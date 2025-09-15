Ile Maurice: Automutilation - Une inquiétude croissante

Depuis le début du deuxième trimestre, une vague inquiétante d'automutilation secoue un collège SSS du Nord. Selon des sources proches d'une élève de l'établissement, un groupe d'une dizaine d'élèves, principalement issus des classes inférieures, s'adonne à des comportements autodestructeurs, laissant les parents dans une profonde inquiétude.

L'incident a débuté avec une élève de Grade 7, qui a commencé à se faire de petites coupures aux mains à l'aide de lames de taille-crayon. Rapidement, cette pratique s'est répandue parmi ses camarades et la gravité des blessures a augmenté avec le temps. Certains élèves ont commencé à se taillader les jambes, en s'infligeant des blessures profondes nécessitant une attention médicale urgente. Certains élèves auraient même commencé à apporter des boîtes de lames en classe, accentuant le climat de tension.

La situation s'est donc aggravée, créant une atmosphère d'angoisse parmi la communauté scolaire et les familles. Une mère a confié que son enfant, ayant subi une coupure profonde à la jambe, est désormais suivie par un traitement dans le privé. Les parents, en particulier, vivent dans la peur. Plusieurs ont décidé de retirer leurs enfants de l'école, craignant que ces derniers ne succombent à cette vague de comportements autodestructeurs.

Selon le ministère, l'établissement est pleinement conscient de la situation et partage leur inquiétude. Une campagne de sensibilisation a été lancée pour mieux informer et prévenir ces comportements. Les enseignants et le personnel sont préoccupés, mais ils n'ont pas le droit d'inspecter les sacs des élèves. Le ministère a également dépêché des psychologues pour soutenir les élèves. La responsabilité incombe également aux parents, qui doivent surveiller ce que leurs enfants apportent à l'école et leur comportement.

