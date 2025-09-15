Ile Maurice: Dr Florent Savary - «Un retard dans les soins peut mener à un choc septique»

interview

La septicémie n'est pas une infection comme les autres : elle peut se propager rapidement dans le sang et devenir mortelle, même en milieu hospitalier. À l'occasion de la Journée mondiale de la septicémie, célébrée le 13 septembre, le Dr Florent Savary rappelle les signes d'alerte, les facteurs de risque et l'importance d'agir vite.

Qu'est-ce que la septicémie et comment diffère-t-elle d'une infection classique ?

La septicémie est une réaction extrême et dangereuse de l'organisme face à une infection. Contrairement à une infection classique, qui reste localisée (par exemple, angine ou infection urinaire), le sepsis survient lorsque l'infection se propage dans le sang, provoquant une inflammation généralisée. Cette situation peut entraîner une défaillance d'un ou plusieurs organes et devenir rapidement mortelle si elle n'est pas traitée à temps.

Quels sont les facteurs de risque les plus fréquents de développer une septicémie ?

Certaines personnes présentent un risque plus élevé de développer une septicémie en cas d'infection. Il s'agit notamment :

des personnes âgées ;

des personnes atteintes du diabète ou ayant un système immunitaire affaibli (VIH, cancer...) ;

des personnes souffrant de maladies chroniques (cardiaques, rénales...) ;

des personnes ayant récemment subi une chirurgie ou portant des dispositifs médicaux (sonde urinaire, cathéter...).

Quels sont les signes précoces à reconnaître pour agir rapidement ?

Les signes d'alerte peuvent être discrets au début. Il est important de consulter rapidement si :

la fièvre est très élevée ou, au contraire, si la température est anormalement basse ;

la personne présente des frissons importants ou un malaise général ;

le rythme cardiaque ou respiratoire est accéléré ;

la personne est confuse, somnolente ou désorientée ;

la peau devient pâle, moite ou marbrée.

Comment la septicémie se manifeste-t-elle selon l'âge ou l'état de santé du patient ?

Chez les nouveau-nés, le sepsis peut se manifester par un refus de téter, une hypotonie (bébé «mou») ou des pleurs inconsolables. Chez les personnes âgées, les signes peuvent être moins évidents, comme une simple confusion ou une chute. Les personnes immunodéprimées peuvent ne pas présenter de fièvre du tout, rendant le diagnostic plus difficile. Il est donc essentiel d'être attentif aux changements inhabituels, même minimes.

Quels examens ou analyses sont nécessaires pour poser un diagnostic précis ?

En cas de septicémie, le principal objectif des examens est de déterminer l'origine ou la porte d'entrée de l'infection, afin d'orienter le traitement et éventuellement un geste chirurgical. Cela comprend au minimum une prise de sang, une analyse d'urine et une imagerie. Le plus important est de débuter le traitement sans attendre les résultats.

Quelle est l'importance de la prise en charge rapide dans l'évolution de la maladie ?

Chaque heure compte. Plus le traitement est entrepris tôt, plus les chances de stopper l'infection augmentent. Un retard peut mener à un choc septique, une défaillance multiviscérale, voire au décès.

Quels traitements sont disponibles et comment sont-ils adaptés à chaque patient ?

Le traitement repose avant tout sur des antibiotiques puissants administrés immédiatement et des perfusions pour maintenir la pression artérielle. Parfois, il est possible d'avoir recours à des médicaments pour soutenir le coeur et les reins; et même à une assistance respiratoire.

Existe-t-il des complications à long terme pour les survivants ?

Oui. Certains patients gardent des séquelles : fatigue chronique, troubles de la mémoire, anxiété, douleurs musculaires ou, dans certains cas plus graves, une dysfonction d'un organe. D'où l'importance d'un suivi médical après la phase aiguë.

Quels gestes ou mesures simples peuvent aider à prévenir la septicémie dans la vie quotidienne ?

Pour prévenir la septicémie, il est essentiel de bien nettoyer et désinfecter toute plaie, même mineure. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon réduit le risque d'infections. Enfin, rester à jour dans ses vaccinations et consulter rapidement un médecin en cas de signes d'infection évite qu'une simple infection ne dégénère.