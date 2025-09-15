Ile Maurice: Air Mauritius propose le transport sécurisé et sans frais pour le passager

Air Mauritius assurera désormais le transport d'organes humains vivants, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, afin de répondre aux besoins médicaux. À la suite d'une demande de transport d'organe vivant (live human organ - LHO), la compagnie a mené une analyse approfondie des risques de sécurité (SRA) et mis en place des procédures validées par les autorités compétentes, afin de garantir un transport sûr, sécurisé et conforme aux réglementations en vigueur pour ces organes vitaux.

La compagnie aérienne indique que le contenant de l'organe sera transporté en cabine et traité comme un bagage supplémentaire, avec les frais pris en charge par Air Mauritius, soit sans coût pour le passager. Dans ce cadre, un passager pourra, dans un premier temps, transporter un embryon destiné à la fécondation in vitro, la seule procédure actuellement encadrée légalement dans le pays.

Cette démarche permet à Air Mauritius de préparer le terrain pour les avancées de la médecine de pointe à Maurice, notamment en ce qui concerne le don de tissus, le prélèvement et la transplantation d'organes, tels qu'envisagés par les autorités locales. Car chaque transfert d'organe représente une opportunité de sauver ou de prolonger une vie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les conditions de transport, avant le vol, le passager sera tenu de présenter tous les documents médicaux et de sécurité nécessaires, y compris les autorisations d'entrée et les certificats délivrés par les autorités sanitaires. Il faudra également prévoir un temps de transit suffisant et se conformer aux exigences des autorités frontalières ainsi qu'aux règles de sécurité de l'aéroport. De plus, pour garantir la sécurité et la protection de l'organe pendant le transport, certaines exigences strictes d'emballage devront être respectées.

L'organe humain devra être placé dans un contenant spécial, hermétique et résistant aux fuites. Le transport doit inclure un récipient primaire étanche pour l'organe, un emballage secondaire également étanche entourant le récipient principal, ainsi qu'un emballage extérieur rigide clairement marqué LHO.

Si ce n'est pas le cas, le passager devra le faire manuellement. Quant aux dimensions totales, calculées en additionnant la longueur, la largeur et la hauteur, elles ne devront pas dépasser 115 cm, et le poids maximal sera de 7 kg. Si de la glace carbonique est utilisée, sa quantité ne doit pas excéder 2,5 kg. Cette mesure s'inscrit dans la continuité des politiques de soutien déjà mises en place par la compagnie aérienne, notamment en août, avec les politiques de deuil et de flexibilité pour les passagers atteints de cancer.