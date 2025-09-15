Ile Maurice: C-Lab célèbre ses héros de l'ombre lors de la 2e édition des Excellence Awards

Ils travaillent loin des projecteurs, mais leur rôle est essentiel : chaque jour, les employés de laboratoire garantissent des diagnostics fiables qui sauvent des vies. Pour rendre hommage à cet engagement discret, C-Lab, filiale du groupe C-Care, a organisé le samedi 30 août 2025 la deuxième édition des Excellence Awards au Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa.

L'équipe de C-Lab Wellkin, lauréate du Quality Award, aux côtés du Dr Batra, responsable technique - pathologiste, et du Dr Padmakar, pathologiste consultant interne.

En présence de Guillaume Dalais, président de C-Care et Group CEO de CIEL, d'Hélène Echevin, CEO de C-Care, et de Tina Sharma, CEO de C-Lab, dix prix ont été décernés, récompensant notamment la meilleure équipe de laboratoire, le meilleur centre et le meilleur collaborateur.

Zaahirah Moreea Coowar, responsable de l'Excellence Opérationnelle chez C-Lab, Hélène Echevin, CEO du groupe C-Care, Guillaume Dalais, président de C-Care, et Tina Sharma, CEO de C-Lab.

«Cette cérémonie est bien plus qu'une remise de prix. Elle incarne la reconnaissance concrète de notre culture d'excellence, construite chaque jour sur le terrain par des équipes engagées», a souligné Tina Sharma.

L'équipe spécialisée de C-Lab, lauréate du Model Team Award dans la catégorie Technique, aux côtés de Dhiraj Bassoodelsing, Group Head of Engineering and Projects chez C-Care.

Cette année, les techniciens de laboratoire ont également été intégrés à la sélection, reflétant la volonté d'inclure tous les métiers dans cette démarche de reconnaissance. Le processus d'évaluation a mêlé audits internes et externes, incluant des clients mystères, pour garantir transparence et impartialité.

L'équipe de C-Lab Sodnac, lauréate du Customer Appreciation Award, aux côtés de Yogesh Kissoondary, membre du conseil d'administration de C-Care.

Les résultats confirment le haut niveau de performance du laboratoire : un audit indépendant mené par Master Eye a révélé un taux de conformité de 98 %, tandis que le Net Trust Score de C-Lab dépasse les 60 %, bien au-dessus des standards internationaux du secteur.

L'équipe de C-Lab Port-Louis, lauréate du Quality and Efficiency Award, aux côtés de Rudi Clarke, COO de C-Care Wellkin, Grand-Baie et Dentcare.

Pour Guillaume Dalais, ces distinctions «mettent en lumière la croissance de C-Lab et l'engagement de ses équipes à offrir le meilleur à nos patients, reflétant notre ambition d'investir dans les talents et de maintenir les plus hauts standards de qualité».

L'équipe de C-Lab Beau Vallon, lauréate du Model Team Award dans la catégorie Service Excellence, aux côtés de Daniel Grant, directeur général de Change Act.

Les lauréats de cette édition incluent, entre autres, C-Lab Wellkin (Quality Award, Innovative Mindset, Best Technical Team), C-Lab Flic en Flac (Best Center, Safety, Look and Feel Award) et C-Lab Rivière du Rempart (Best Collaborator).

L'équipe C-Lab Wellkin, lauréate du Best Technical Team Award, du Quality Award et de l'Innovative Mindset Award, en présence d'Hélène Echevin, CEO du groupe C-Care.

À travers cette initiative, C-Lab confirme sa volonté de bâtir un modèle de santé exemplaire, où chaque collaborateur devient un acteur clé de la qualité de l'expérience patient.

L'équipe C-Lab Flic-en-Flac, lauréate du Safety, Look and Feel Award, avec Clive Chung, COO de C-Care Darné, Tamarin et du C-Care Cancer Center.