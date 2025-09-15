Sénégal: Acquisition difficile en médicaments - Les médecins privés du pays font le plaidoyer pour la révision du circuit

Le syndicat des médecins privé du Sénégal a fait un plaidoyer samedi dernier pour une meilleure organisation dans l'approvisionnement du médicament. Au cours d'une table ronde sur la loi Numéro 2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, autres produits de santé et de médicaments, ils ont demandé à mettre en place des officines qui leur seraient dédiées pour leur ravitaillement en médicament. Une démarche qui va contribuer à la pénurie et à la rupture de médicaments dans les soins dans le privé.

Contrairement aux structures de santé publique qui s'approvisionnent en médicaments à travers le système national d'approvisionnement en médicaments essentiels reposant sur la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement (PNA) et ses succursales régionales (Pra), les dépôts de districts et les dépôts des Centres et Postes de Santé, les établissements de santé privés font la commande directement au sein de la Pna en tenant compte des exigences de la société. Selon le syndicat des médecins privés du Sénégal, ce système doit évoluer et aller vers la mutualisation afin de permettre à leur entreprise de se ravitailler auprès des autres succursales que la Pna mettra à leur disposition.

Une démarche qui pourra régler, sans nul doute, les retards et les pénuries de certains médicaments essentiels et d'urgences dans leur stock. « A l'image du public, on peut avoir des sites gérés par des pharmaciens qui assuraient la fourniture de médicaments au lieu de nous imposer un pharmacien dans nos cabinets pour la gestion des médicaments qu'on utilise » préconise un des médecins. Des interventions recueillies samedi dernier lors de la tenue d'une table ronde sur la loi Numéro 2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, autres produits de santé et de médicaments.

Selon le secrétaire général du syndicat des médecins du privé Dr Abdou Kane Diop, pour améliorer la pratique et les conditions de travail des médecins privés, il leur faut un circuit bien pensé. « Nous œuvrons tous pour une amélioration de nos pratiques. Et sans le médicament, le médecin ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment dans une démarche positive que nous avons conviés les acteurs qui de la politique de médicament. Parce que nous avons pensé que dans la loi, il y avait quelques incohérences. Et quelques dispositions qui mettaient en péril les soins telles que la disponibilité du médicament, l'accessibilité du médicament et la traçabilité » a-t-il avancé.

Revenant sur les problèmes rencontrés dans l'approvisionnement, Dr Diop renseigne : « aujourd'hui, on nous dit qu'on devrait nous approvisionner au niveau des pharmacies officielles. C'est-à-dire les pharmacies de ville qui, dans notre entendement, sont là que pour la ville, pour les personnes qui ont reçu des ordonnances et qui vont aller se déplacer pour acheter leurs ordonnances. Mais les malades que nous recevons, que nous hospitalisons, doivent bénéficier de notre circuit ». Et d'ajouter : « le circuit direct des grossistes répartiteurs ou le circuit direct de la SnPnA coûterait deux fois moins cher que le circuit officiel. Alors qu'intrinsèquement, la pharmacie officielle, c'est pour le public. Et la pharmacie nationale d'approvisionnement et les grossistes répartiteurs devraient normalement nous permettre de nous approvisionner là-bas ».