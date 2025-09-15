Sénégal: Résilience des acteurs de la pêche artisanale - L'Ipar préconise une meilleure gouvernance et un dialogue multi-acteurs

La directrice exécutive de l'IPAR a préconisé, vendredi, une batterie de mesures pour permettre aux acteurs du secteur de la pêche artisanale de faire face à la crise que traverse le secteur. Dr Laure Tall s'exprimait au cours d'un atelier de partage sur une étude portant sur Pêche- Climat et Mobilité au Sénégal. Une rencontre qui s'est tenue la médiathèque de Bargny.

Face à la crise que traverse le secteur de la pêche, en relation avec le changement climatique qui génèrent de nouvelles formes de vulnérabilité chez les acteurs de la chaine de valeur pêche artisanale, l'IPAR préconise des mesures fortes pour sauvegarder la ressource, renforcer la résilience des communautés et atténuer la mobilité des pêcheurs, toujours à la poursuite des espèces qui ont tendance à se déplacer vers les régions nord.

Parmi d' autres mesures, la directrice exécutive de l'Initiative, prospective agricole rurale (IPAR), le Dr Laure Tall a souligné « la nécessité d'une meilleure gouvernance du secteur de la pêche artisanale, mettant l'accent sur l'inclusion, une gestion durable des ressources qui s'adapte au changement climatique, la diversification économique accompagnée de la reconversion des acteurs, le respect des droits humains, notamment le droit à la mobilité des pêcheurs et surtout encourager la concertation nationale et le dialogue multi-acteurs ». Une batterie de mesures qui devraient permettre de d'insuffler une nouvelle dynamique pour un secteur en proie à une crise aigüe.

En effet, selon la note de synthèse de l'atelier de partage sur le nexus Pêche-Climat- Mobilité au Sénégal, le secteur de la pêche artisanale est marqué par de nouvelles vulnérabilités liées au changement climatique. Un phénomène qui provoque la remontée des espèces traditionnellement importantes pour la pêche artisanale, comme le yaboy et le thiof vers le Nord. Ce qui oblige les pêcheurs à aller dans les eaux territoriales d'autres pays pour les capturer et avec son lot de contraintes, en termes de licences.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une situation aggravée par une mauvaise gouvernance du secteur et les accords de pêche. Il s'y ajoute que l'économie bleue promue par l'Etat génère parfois des conflits spatiaux et remet en question les droits traditionnels d'accès aux zones de pêches côtières. Ces difficultés conjuguées aux à la mobilité des acteurs et la nouvelle dynamique migratoire vers les îles canaries constituent une sérieuse menace à ce que Mamadou Mignane Diouf considère comme un filet de l'économie sociale et solidaire que constitue la pêche artisanale. « La pêche est un levier de souveraineté alimentaire ; passant de la station de carburant à la mareyeuse jusqu'à l'assiette. Ce qui en fait aujourd'hui un filet de l'économie sociale et solidaire » a dit le président du Forum Social Sénégalais. C'est pourquoi à ses yeux et en tenant compte du changement climatique, « les accords de pêche doivent être désormais limité dans le temps et dans l'espace, mais aussi en termes de quantités autorisées avec une surveillance pointue sur le respect des normes et des quantités autorisées.