Sénégal: Bambey/cérémonie de remise de kits scolaires - Le syndicat des auxiliaires de transport du pays pardonne ses licencies

Le syndicat des auxiliaires de transport du Sénégal SATS a organisé ce samedi une cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants des dockers de Bambey sérère .Le Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de transport du Sénégal a saisi cette occasion pour pardonner les dockers qui ont été licenciés.

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, le syndicat des auxiliaires de transport du Sénégal a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants des dockers de Bambey sérère. Monsieur Amadou Massar Sarr le secrétaire général du syndicat des auxiliaires de transport du Sénégal SATS explique" nous sommes venus aujourd'hui à Bambey sérère pour remettre des kits scolaires aux enfants des dockers qui travaillent avec nous au Port de Dakar .Le développement nous appartient à tous ou chacun doit y jouer sa partition. Etant une entreprise responsable nous devons aider nos travailleurs dans le cadre du fonctionnement de la société. C'est dans ce cadre que nous sommes remettre des kits scolaires mais aussi des cadeaux aux anciens dockers et rendre hommage aux anciens .C'est une enveloppe de 5 millions qui ont été mobilisés destinées à 5 établissements du département de Bambey.

Et d'ajouter ce n'est pas une première fois .On a été à Ngaraf et à la cité que nous avons mis en place avec nos travailleurs parce qu'il y a 130 parcelles qui ont été attribués à nos travailleurs. Interpellé sur la clémence accordée aux travailleurs licenciés , Monsieur Sarr de préciser dans la vie professionnelle il y a des sanctions positives et négatives, nous sanctionnons positivement les agents qui travaillent et nous leur donnons des gratifications et nous les accompagnons dans tout ce qu'ils font .Mais quand un travailleur vient pour essayer de détruire ,pour demander à qu'on ferme l'entreprise pour faire en sorte qu'on puisse pas travailler dans un pays qui dépend à 95%de l'extérieur ma première responsabilité est de les enlever de mon champs d'activité parce que je suis là pour que le Sénégal puisse marcher . Maintenant qu'ils ont demandé solennellement pardon la société accède à cela, a-t-il conclut