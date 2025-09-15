Sénégal: 7eme assemblée générale de l'Ucs, ce lundi - Saint-Louis accueille plus de 200 prêtres diocésains

Pour bâtir une Église sénégalaise synodale et autonome au service de la justice et de la paix, plus de 200 prêtres diocésains sont attendus à Saint-Louis à partir de ce lundi 15 septembre. Une rencontre marquant la 47ème Assemblée générale de l'Union du clergé sénégalais (Ucs) dont la cérémonie d'ouverture aura lieu demain, mardi 16 septembre, en présence de Mgr André Guèye, Archevêque de Dakar, Chargé du Clergé au sein de la Conférence épiscopale, et de représentants des autorités civiles, religieuses et coutumières.

L'Union du Clergé Sénégalais (UCS) démarre sa 47ᵉ Assemblée générale à partir de ce lundi 15 septembre 2025 dans le diocèse de Saint-Louis. Une activité qui se poursuivra jusqu'au 19 prochain. Dans un communiqué, Abbé Roger Gomis, secrétaire général de l'Ucs renseigne que la rencontre rassemblera plus de 200 prêtres des sept diocèses du Sénégal autour du thème « Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix au Sénégal » Cette et offre un espace de dialogue, de réflexion et d'action pour bâtir les fondations d'une Eglise-Famille au service de tous.

« Cette assemblée intervient à un moment charnière pour l'Église sénégalaise. Elle s'inscrit, en effet, dans la dynamique du Synode sur la synodalité et prolonge la 5e Assemblée plénière des Conférences Épiscopales Réunies de l'Afrique de l'Ouest (CERAO), tenue à Dakar en mai 2025 » souligne le communiqué. Et de poursuivre : « dans ce contexte de renouveau ecclésial, le clergé sénégalais est appelé à promouvoir une Église synodale, autonome et résolument engagée ». Ainsi, pour répondre et relever les défis sociaux, politiques et spirituels, la source renseigne que les travaux s'articuleront autour de trois axes prioritaires dont la synodalité dans le ministère presbytéral, l'autonomie de l'Église locale et la Justice et la paix au Sénégal.

« Afin de poser les fondements de la réflexion, deux communications magistrales ouvriront les débats. D'une part, le Docteur Abbé Marcel Mbengue, spécialiste en Théologie Fondamentale, traitera de la synodalité dans le contexte sénégalais. D'autre part, l'Abbé Étienne Ndene Ndong, Expert en Ingénierie du Développement local et Directeur de Caritas Kaolack, abordera la question de l'autonomie de l'Église au Sénégal » déclare Abbé Roger Gomis.

En plus des communications magistrales, six ateliers thématiques sont aussi au programme et Les participants exploreront les moyens de renforcer la fraternité sacerdotale et de dépasser le cléricalisme pour favoriser une véritable coresponsabilité entre prêtres, laïcs et consacrés. Des réflexions qui vont aboutir à des résolutions concrètes, selon le communiqué de l'Ucs.