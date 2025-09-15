Sénégal: Saint-Louis - Transformer les transferts en investissements - L'appel d'Aly Tandian

Aly Tandian est professeur titulaire de sociologie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis où il dirige le laboratoire d'études et de recherches sur le Genre, l'Environnement, la Religion et les Migrations (GERM). Il préside aussi l'Observatoire sénégalais des Migrations. Dans cet entretien, le sociologue évalue le poids de cette diaspora sur l'économie nationale et donne des recommandations.

Que sait-on de la diaspora sénégalaise ?

La diaspora sénégalaise est estimée à des centaines de milliers de personnes ; il est difficile de donner un chiffre exact à cause de la non-immatriculation de nombreux migrants sénégalais au niveau de leurs consulats. Elle représente un pilier socioéconomique méconnu, souvent réduit à de lourds clichés et vu comme un simple réservoir politique. Selon la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en 2023, les transferts de fonds de la diaspora vers le Sénégal représentent 1.842 milliards de francs CFA soit 13% du PIB certainement plus car une bonne partie des envois d'argent se fait de manière informelle.

La diaspora est majoritairement originaire de Dakar, de Matam, de Saint-Louis, de Diourbel et de Louga. Plus de 80 % des acteurs de la diaspora sont des hommes et plus de 45% sont sans instruction formelle. Les femmes de la diaspora font face à des défis multiples tels que l'isolement, la charge mentale et les difficultés d'accès à l'emploi et à la santé. Il faut souligner que l'actuelle diaspora sénégalaise est une ressource multidimensionnelle qui dépasse le simple rôle de mécène. Je pense qu'il faut sortir des idées reçues pour avoir une meilleure connaissance de la diaspora.

De quelles idées reçues faites-vous allusion ?

On entend souvent dire que la diaspora investit massivement dans l'immobilier alors que réellement plus de 70% des transferts d'argent des migrants sont destinés à la consommation quotidienne, contre seulement moins de 10% à l'investissement productif à cause, entre autres, de la faible éducation financière des ménages ruraux et de la prédominance de l'informel. Seule une minorité des migrants sénégalais investit dans l'entrepreneuriat et l'immobilier. La majorité des fonds envoyés par la diaspora sert à soutenir les familles. C'est la première idée reçue. Aussi bien à partir du pays d'origine que dans les pays de destination, on dit assez souvent, et à tort, que les migrants Sénégalais sont peu qualifiés. Cela n'est pas juste car les migrants sénégalais présents en Europe sont plus éduqués que la population moyenne du Sénégal même si 42 % des migrants sénégalais diplômés occupent des emplois sous-qualifiés en Europe. Cela constitue une véritable dégénérescence des savoirs et des compétences des migrants Sénégalais. Une troisième idée reçue est lorsque l'on entend dire que la migration est exclusivement motivée par la pauvreté. Je pense qu'il faut rappeler que ce ne sont pas les plus pauvres qui quittent le Sénégal. La réalité est que la recherche d'emploi domine devant les études et les motifs familiaux qui sont qu'à même très significatifs.

Que faire pour orienter les transferts de la diaspora vers des investissements productifs ?

D'abord, le Sénégal doit dépasser une vision étroite et politicienne de sa diaspora. En faisant de celle-ci un partenaire clé du développement territorial, le pays pourra tirer parti des compétences et de la capacité d'investissement de la diaspora pour construire une croissance inclusive et durable. Je pense que pour transformer l'épargne de la diaspora en investissements productifs, l'État du Sénégal doit combiner innovation financière, digitalisation des services et sécurisation des projets. Une approche multidimensionnelle, intégrant incitations fiscales, accompagnement technique et outils collaboratifs, permettrait de renforcer l'impact économique de la diaspora sur le développement de notre pays.

La deuxième étape essentielle consiste à réaliser une cartographie nationale des opportunités économiques et sociales. Cette cartographie permettrait d'identifier les secteurs porteurs et niches de croissance au Sénégal comme l'agro-industrie, les énergies renouvelables, la santé, le tourisme durable, les industries culturelles, etc. ; de localiser ces opportunités dans une logique territoriale, afin de valoriser les spécificités régionales comme le pastoralisme à Matam, riziculture à Saint-Louis, biodiversité à Ziguinchor, biotechnologies à Bambey, etc. ; de mettre en évidence les besoins prioritaires des collectivités locales pour une meilleure adéquation entre les projets de la diaspora et les réalités du terrain.

En parallèle, il est nécessaire d'identifier les migrants potentiels investisseurs à travers la mise en place d'un registre dynamique de la diaspora économique et scientifique par compétences, secteurs d'intérêt, capacité d'investissement ; l'organisation de forums de mise en relation entre diaspora et collectivités territoriales ; la création de mécanismes de confiance comme les garanties, les assurances, la sécurisation juridique et bancaire des projets. L'objectif est de mettre en correspondance les opportunités locales et les ressources de la diaspora, afin d'orienter les migrants investisseurs vers des territoires favorables aux activités choisies.

En sécurisant les investissements et en renforçant la confiance entre diaspora et institutions locales, cette approche permettrait de transformer les transferts de fonds en investissements productifs, générateurs d'emplois et d'autonomie économique. Je pense que tout cela pourrait être rendu possible et facilement si l'État du Sénégal met en place premièrement un plan d'action national Diaspora, investissements et territoires piloté par soit la Présidence de la République soit la Primature en collaboration avec les ministères concernés et les collectivités locales. Deuxièmement, la mise en place de structures d'accompagnement comme des guichets uniques dans les régions, des incubateurs et parcs scientifiques en lien avec les universités, des fonds de co-investissement public-privé, des dispositifs de suivi-évaluation pour assurer la transparence et la durabilité des projets.

Mais au Sénégal, nous sommes habitués à des plans d'action nationale (...)

Ce que je propose est différent parce que la diaspora scientifique sénégalaise a une place fondamentale à jouer de même que les universités nationales. Malheureusement c'est une diaspora méconnue. Si le Sénégal arrive à combiner des mesures incitatives concrètes comme les diaspora bonds et le recrutement ciblé, un cadre institutionnel renforcé et une approche collaborative à travers des partenariats internationaux et des réseaux professionnels sélectifs ; il serait bien possible de créer au niveau du Sénégal des territoires des incubateurs communaux. Je pense que la création d'incubateurs communaux en partenariat avec la diaspora scientifique sénégalaise peut être une excellente stratégie pour traduire le capital intellectuel en opportunités concrètes d'emploi et d'autonomie au niveau des territoires.

Il serait possible de faire de certaines communes des pôles d'innovation et d'entrepreneuriat local, catalyseur d'emplois et d'autonomie des populations locales, en s'appuyant sur l'expertise de la diaspora scientifique. Je pense que créer des incubateurs communaux avec la diaspora scientifique sénégalaise est bien plus qu'un projet économique ; c'est un projet de société qui crée un pont entre les Sénégalais de l'étranger et le potentiel humain local. Cette approche décentralisée permettrait une appropriation communautaire forte et un développement endogène durable. Un telle initiative pourrait devenir un modèle de référence pour le Sénégal transformant certaines communes en un terreau d'innovation et d'autonomie pour ses populations.

Donc, un cadre législatif et des incitations sont des impératifs pour arriver au développement économique et social ?

Effectivement et mieux, il faut une facilitation administrative pour simplifier les procédures pour les investissements et les projets portés par la diaspora. C'est d'ailleurs pour cette raison que les agences régionales de développement doivent intervenir. Je pense qu'en plus des incubateurs communaux, le Sénégal devrait encourager la collaboration entre la diaspora, les chercheurs, les entreprises, les investisseurs et les pouvoirs publics pour la création à proximité des universités nationales des parcs scientifiques. A titre d'exemples, et plus concrètement, à Saint-Louis, le parc scientifique va s'intéresser aux TIC, à l'énergie solaire ; à Thiès, l'ingénierie, les mines, le transport ferroviaire ; à Ziguinchor, l'agriculture durable, la biodiversité, la gestion forestière, la transformation agroalimentaire ; à Sine-Saloum (Kaolack, Fatick, Diourbel), les: sciences agricoles, la valorisation des ressources halieutiques et le sel, les énergies renouvelables ; à Bambey, l'agroécologie, les biotechnologies ; à Diamniadio, l'intelligence artificielle, la santé numérique, la biotechnologie médicale ; à Matam, le pastoralisme, l'hydraulique, l'adaptation climatique ; à Kolda, l'agriculture, la transformation des produits locaux, l'élevage.

Cette option stratégique vise à mobiliser les ressources locales et les compétences de la communauté sénégalaise d'ici et d'ailleurs pour stimuler l'innovation, la recherche et le développement technologique local. Le potentiel de la diaspora en termes de savoir-faire, d'expertise technique, de réseaux internationaux et d'accès à des technologies de pointe reste insuffisamment exploité. Une collaboration structurée pourrait aider à s'éloigner des paradigmes classiques soutenant la fuite des cerveaux vers des approches innovantes comme la circulation des compétences au profit de l'économie sénégalaise. En agissant ainsi, la diaspora ne sera plus seulement une source de revenus, mais un partenaire stratégique pour bâtir des territoires sénégalais résilients, innovants et prospères.

Cette synergie entre compétences globales et ancrage local est la clé pour un développement durable et inclusif. Il faut créer des réseaux pour connecter la diaspora aux besoins locaux pour le développement économique et social des territoires sénégalais mais le plus important est d'intégrer la migration dans l'agenda politique et surtout se pencher sur la gouvernance des migrations et non sur la gestion sécuritaire, comme c'est le cas à présent, malheureusement.