Le président Djibril Wade a passé le témoin ce samedi à son successeur Babacar Ndiaye à la tête de la ligue sénégalaise de football professionnel. Le quatrième président à la tête de la LSFP a annoncé le démarrage de la saison de football et affiché ses objectifs de valoriser le championnat national, de travailler et d'aider les clubs sur le plan financier.

Officiellement installé ce samedi 13 septembre à la tête de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Babacar Ndiaye s'est projeté sur la prochaine saison et les chantiers. Le successeur de Mohamed Djibril Wade à la tête de la Ligue pro a profité du passage de témoin avec le président sortant pour annoncer la date du démarrage du championnat de football et rappeler les grands chantiers en perspectives durant son mandat.

«La passation est faite. Le conseil d'administration aura lieu peut-être dans 15 ou 20 jours. Et après, le championnat suivra peut-être entre le 20 et le 26 octobre pour démarrer la première journée. Notre objectif sera de valoriser le championnat et aider les clubs financièrement. Les grands chantiers seront la gouvernance, la transparence et l'éthique. Zero violence aussi, comme on dit. Et aussi démarrer un championnat jeune sur lequel le programme est en train d'être fait. On va voir est-ce qu'on fait les U20 et les U17 en même temps ou on lance les U20 cette année et l'année prochaine les deux. On est en train de travailler avec la DTN, la Fédération. On travaillera tous ensemble. Pour moi, les 32 présidents de club sont tous impliqués. Vous allez voir peut-être d'ici la semaine prochaine les compositions de bureaux. Après le CR, il y aura des membres de tous les côtés parce qu'on a privilégié les compétences», a-t-il indiqué.

Le patron de la Ligue pro a rappelé l'objectif de valoriser le championnat national et de trouver les moyens d'aider les clubs sur le plan financier. «Les clubs professionnels ne roulent pas sur des milliards. Nous allons donc travailler avec les moyens disponibles, en privilégiant la compétence plutôt que les appartenances. Un Conseil des sages sera mis en place, mais progressivement», indique-t-il.

« Per Pay per view c'est de l'argent. C'est la monétisation. Donc quelles sont les retombées ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Est-ce qu'on va le continuer ou pas ? On va faire le bilan dans la semaine, incha'Allah. Il y a des sponsors qui doivent de l'argent, on doit de l'argent aux clubs. Il y a plus de 77 millions qu'on doit. Donc, on est au rouge sur les finances. À présent, les clubs ne peuvent pas vous dire combien ils ont touché sur ce Pay per view », poursuit-il. Le président rufisquois a ainsi prôné l'ouverture et une démarche inclusive au sein de la Ligue professionnelle.

«C'était une cérémonie sobre, un moment de continuité. Nous allons travailler avec tout le monde. Comme l'a dit le président Djibril Wade, il faut agir dans l'inclusion. Les postes ne seront pas distribués pour se faire plaisir, chaque décision sera bien étudiée », promet-il.

Dans son discours, le président sortant Djibril Wade a lui saisi l'occasion pour souligner les efforts qui ont été accomplis durant son mandat à la tête de l'instance. «La Ligue professionnelle est une vitrine du football sénégalais. Nous devons tendre vers l'indépendance financière, et cela ne peut se faire qu'avec l'accompagnement de l'État. Les amateurs ont vocation à devenir des professionnels. Nous avons réussi à accompagner les équipes nationales, il faut désormais faire de même avec les clubs. Je remercie tous les membres de la Fédération, Amsatou Fall et l'ensemble du personnel. Babacar Ndiaye est un frère, et aujourd'hui il représente son club et l'ensemble du football sénégalais », a-t-il déclaré.