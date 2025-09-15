Sénégal: Affaissement du bassin de rétention de Keur Kabe - Des dégâts énormes enregistrés

Samedi dernier, une partie du mur de clôture du bassin de rétention de Keur Kabe, à Touba, qui reçoit les eaux pluviales, s'est affaissée. Les eaux ont envahi les cultures et l'école en construction, causant d'importants dégâts. Les services de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) sont intervenus pour maîtriser la situation.

Vingt-quatre heures après l'incident du bassin de rétention de Keur Kabe, à Touba, les dégâts restent visibles. Les routes menant au bassin sont impraticables et les eaux ont envahi des champs situés dans la zone. À l'intérieur du mur de clôture, des engins lourds et des camions sont stationnés. Ces véhicules ont été utilisés pour stopper les eaux. Selon un agent présent sur place, les équipes ont travaillé toute la nuit et ont réussi à arrêter les ruissèlements le samedi 13 septembre. Moustapha Kamal Camara, habitant de Keur Kabe et propriétaire d'un champ agricole touché par les eaux, précise que l'incident s'est produit dans la matinée de samedi. Il qualifie la situation de « catastrophe », comparant l'ampleur des dégâts à un débordement de fleuve. « Tous nos champs d'arachide, de mil, de niébé et d'autres spéculations sont submergés », déplore-t-il. D'après lui, l'école primaire de Keur Kabe, en cours de construction, a été envahie par les eaux pluviales. Le mur de clôture a cédé, entraînant la détérioration d'une quantité importante de ciment. Les travaux sont actuellement suspendus en raison des dégâts, notamment la perte de nombreux matériaux emportés par les eaux.

Dès que l'incident s'est produit, les équipes de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) à Touba, dirigées par Moustapha Rahim Wilson, se sont mobilisées pour stopper les écoulements. Avec l'aide de sable, d'engins et de camions, une digue de protection a été érigée dès samedi pour contenir les eaux en attendant la réfection du mur de clôture. Cependant, les sinistrés ne savent plus à quel saint se vouer et sont complètement désemparés. Moustapha Kamal Camara appelle les autorités à venir constater les dégâts afin d'apporter une aide appropriée aux victimes. Il plaide pour une solution durable afin que de telles situations ne se reproduisent plus. Toutefois, il dénonce l'absence des autorités locales sur les lieux, à l'exception du député Serigne Cheikh Thioro Mbacké.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Touba, c'est la deuxième fois qu'une telle situation se produit depuis le début de l'hivernage. Les bassins de rétention de Pofdy et de Darou Rahmane ont connu une situation similaire il y a quelques semaines.