Sénégal: Les joueurs sénégalais ont régalé ce week-end, dans tous les coins du monde

De l'Asie à l'Amérique, en passant par l'Europe, de nombreux sénégalais se sont illustrés ces derniers jours, confirmant leur forme d'avant la trêve internationale. Nous faisons le tour pour vous présenter les meilleurs joueurs sénégalais en cette fin de semaine.

Les cadors brillent dans le championnat saoudien

Et comme d'habitude, on démarre le voyage en Arabie Saoudite où des cadors de la sélection ont encore été énormes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vendredi, Édouard Mendy a gardé ses cages inviolées face à Al-Ettifaq malgré les multiples offensives adverses.

Samedi, son coéquipier en sélection, Kalidou Koulibaly, qui évolue à Al Hilal, n'a pas pu empêcher son équipe d'encaisser des buts, mais il en a évité beaucoup face à Al Qadasiah. Il a été intraitable : 7 duels gagnés, 6 interceptions, 4 ballons récupérés, 3 tacles réussis et 8 dégagements. Le capitaine des Lions a livré une prestation très solide, même si son club a dû se contenter d'un nul (2-2).

Pour finir, dimanche, Sadio Mané, telle une vive lumière, a illuminé la voie pour Al Nassr en débloquant la situation face à Al Kholood juste après le retour des vestiaires, alors que le score était nul et vierge à la pause. Sur une combinaison avec son ancien coéquipier du Bayern Munich Kingsley Coman, il s'est retrouvé seul face au portier adverse et n'a laissé aucune chance. Il poursuit sur sa belle lancée depuis le début de la saison : 2 buts en 3 matchs, toutes compétitions confondues. Al Nassr est leader du championnat saoudien après la deuxième journée.

La Premier League conquise par les Sénégalais

Pape Matar Sarr vit sans doute les plus beaux jours de sa jeune carrière. Après avoir inscrit deux buts importants avec le Sénégal dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026, il a de nouveau marqué, cette fois avec les Spurs face à West Ham, les mettant sur la voie d'un large succès (0-3).

Il remporte ainsi le pari lancé avec son compatriote des Hammers, El Malick Diouf. Le vainqueur devait commander un déjeuner chez l'autre. Sur Instagram, Pape a publié sa commande en story et sans surprise, il veut du « ceebu jën » avec tout ce qui va avec.

Du côté du Merseyside, Everton et Aston Villa se sont neutralisés (0-0). De retour en club après avoir fait tourner en bourrique les Congolais à Kinshasa -- au point qu'Arthur Masuaku a fini par se contenter d'admirer son talent comme les 80 000 spectateurs --, Iliman Ndiaye a bien failli manquer la rencontre à cause d'une gêne. Finalement titulaire, il a livré un gros match. Pour s'en convaincre, il suffit de demander à Matty Cash : le défenseur polonais en a vu de toutes les couleurs. « Skiliman » a réussi 3 dribbles, récupéré 10 ballons et gagné 10 duels.

Son compatriote et coéquipier Idrissa Gana Gueye a lui aussi brillé face aux hommes d'Unai Emery.

Des Lions disputent leurs premiers matchs en Allemagne

En Bundesliga, Nicolas Jackson a enfin effectué ses débuts très attendus avec le Bayern Munich lors de la quatrième journée face à Hambourg. Les hommes de Vincent Kompany se sont imposés 5-0.

Entré à la pause, l'attaquant sénégalais a joué son football et s'est montré très disponible pour ses coéquipiers. Décrochages, appels dans la profondeur, combinaisons avec Michael Olise et Luis Díaz et un pressing très haut, c'était tout simplement du Nicolas Jackson.

À la 71e minute, il a même failli marquer, mais sa frappe a été stoppée par le gardien adverse. Il n'a pas marqué, mais il a tout de même impressionné ses coéquipiers et les supporters par son football envoûtant.

Prochain rendez-vous : la Ligue des champions, mercredi prochain à 19 h GMT, face à son ancien club Chelsea, à l'Allianz Arena.

Un autre Sénégalais a brillé en Allemagne, mais en deuxième division. Le champion d'Afrique U20 Pape Demba Diop, qui a été prêté par Strasbourg à Nuremberg malgré une pré-saison réussie en Alsace, a été titularisé d'entrée par Christian Eichner.

« Djino » a disputé 80 minutes de haute volée : 100 % de dribbles réussis (4/4), 5 duels gagnés et 5 ballons récupérés. Des débuts réussis et prometteurs pour ce jeune milieu de terrain bien lancé pour marquer la Bundesliga 2 de son empreinte cette saison.

Les défenseurs très solides en France, débuts d'Abdallah Sima

Alors qu'il vient de vivre sa première expérience avec l'équipe nationale A du Sénégal, Moustapha Mbow a clairement montré ce soir face à Brest son envie de revenir en octobre à l'occasion des dernières journées des qualifications à la Coupe du monde.

Il a livré une grosse prestation en Ligue 1 ce dimanche, remportant 7 duels et ne se faisant pas dribbler de tout le match.

Gros match de Malang Sarr aussi, malgré la défaite du RC Lens face au PSG (2-0). Il a retrouvé son niveau cette saison après la période noire traversée à Chelsea. À 26 ans, il donne raison aux dirigeants lensois qui avaient misé sur lui quand personne ne le voulait.

Abdallah Sima a effectué ses débuts avec les Sang et Or. Lancé par Pierre Sage en début de seconde période, il a été très impressionnant.

Du côté du club de la capitale, la pépite aux trois nationalités (sénégalaise, française et marocaine), Ibrahim Mbaye, a effectué une entrée tonitruante. Il a remplacé Kvaratskhelia, sorti sur blessure à la 30e minute. Virevoltant sur son côté droit, il a multiplié les courses et créé de nombreuses occasions. Il gratte de plus en plus de minutes malgré son jeune âge. Peut-être est-il temps que le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, l'approche pour sécuriser ce joueur promis à un bel avenir.

Pour son deuxième match en tant que capitaine de Strasbourg, Mamadou Sarr a mené son équipe vers la victoire mais surtout aidé sa défense à ne pas encaisser de but face au Havre. Il a livré une grosse prestation, gagnant 4 duels et récupérant 6 ballons, sans se faire dribbler une seule fois.

Le festival des gardiens de but

Yehvann Diouf a effectué 3 arrêts face à Nantes et a gardé ses cages inviolées.

De son côté, Mory Diaw a arrêté 5 ballons décisifs face à Strasbourg mais a encaissé un but.

En Belgique, le défenseur central Wagane Faye a offert la victoire au RAAL La Louvière face à Bruges. En face, Mamadou Diakhon a été titularisé pour la première fois depuis son arrivée au club belge à la fin du mercato.

On traverse l'Atlantique pour aller aux États-Unis où Fallou Fall, défenseur central de 21 ans, a brillé en MLS avec Saint-Louis City face à Montréal. Véritable roc, il était impossible pour les attaquants adverses de le passer. Il a gagné 6 duels, récupéré 4 ballons et effectué 6 dégagements. Clean sheet et victoire 2-0 pour son équipe.

Un coach pour gérer cette belle équipe des meilleurs joueurs sénégalais du week-end

Pour terminer, on confie cette équipe à Habib Beye qui a lui aussi montré toute sa classe lors du choc entre le Stade Rennais et Lyon.

Alors que son équipe était menée à la pause, il a effectué des changements qui ont permis aux Bretons de renverser le match.

En seconde période, il a lancé Seko Fofana, Alidu Saidu, Mousa Tamari et Mouhamed Meïté (attaquant de 17 ans). Ce sont les deux derniers qui ont offert la victoire à Rennes : Tamari a délivré une passe décisive et Meïté a d'abord délivré une passe décisive à Anthony Rouault avant de marquer le but de la victoire dans les arrêts de jeu.

Victoire 3-1, Rennes a donc pu compter sur le coaching gagnant de son entraîneur pour venir à bout des Lyonnais.

Ce fut donc un week-end pas le plus prolifique des Lions, mais le spectacle était bien au rendez-vous. Certains ont confirmé leur excellente forme depuis le début de la saison, tandis que d'autres ont légèrement ralenti leur rythme. La CAN approche à grands pas, et à moins de 100 jours de cette prestigieuse compétition africaine, les joueurs sénégalais arrivent en très grande forme.