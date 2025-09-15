Sénégal: Exportations du pays- Une diminution de 16,1% enregistrée en juillet 2025

15 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au mois de juillet 2025, les exportations du Sénégal se chiffrent à 431,9 milliards de FCFA contre 514,6 milliards de FCFA au mois précédent, soit une diminution de 16,1%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce résultat s'explique par la baisse des expéditions de pétrole brut (76,3 milliards de FCFA en juillet 2025 contre 150,8 milliards de FCFA au mois précédent), de titane (8,3 milliards de FCFA contre 19,1 milliards de FCFA), d'or non monétaire (75,4 milliards de FCFA contre 77,6 milliards de FCFA) et de poissons frais de mer (14,4 milliards de FCFA contre 15,2 milliards de FCFA).

Toutefois, la hausse des expéditions d'acide phosphorique (23,8 milliards de FCFA en juillet 2025 contre 6,9 milliards de FCFA au mois précédent), de produits pétroliers raffinés (88,5 milliards de FCFA contre 80,9 milliards de FCFA) et de conserve de poisson (5,9 milliards de FCFA contre 1,1 milliards de FCFA) a atténué l'ampleur de la baisse. Comparés au mois de juillet 2024, les exportations totales du Sénégal augmentent de 15,9%. Leur cumul à fin juillet 2025 s'établit à 3 272,1 milliards de FCFA contre 2 045,4 milliards de FCFA pour la même période de 2024, soit une hausse de 60,0%.

L'Ansd informe que les principaux produits exportés, au cours du mois de juillet 2025, sont les produits pétroliers raffinés (88,5 milliards de FCFA), le pétrole brut (76,3 milliards de FCFA), l'or non monétaire (75,4 milliards de FCFA l'acide phosphorique (23,8 milliards de FCFA) et les poissons frais de mer (14,4 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal durant le mois juillet 2025 sont le Mali (17,7%), les Etats-Unis d'Amérique (11,0%), les Pays-Bas (10,8%), la Suisse (10,5%) et l'Inde (10,1%).

