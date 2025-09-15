Cote d'Ivoire: Hausse de 14% du résultat net de Ecobank du pays au premier semestre 2025.

Le résultat net de Ecobank Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 14% à l'issue du premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, selon le rapport d'activités établi par la direction de cet établissement bancaire.Ce résultat net est passé de 25,4 milliards de FCFA au 30 juin 2024 à 29 milliards de FCFA un plus tard.

Le total bilan a enregistré une légère augmentation de 2,5% à 1901,180 milliards FCFA contre 1854,163 milliards de FCFA au premier semestre 2024.

Quant au produit net bancaire (PNB), il a progressé de 7%, affichant une réalisation passant de 58,785 milliards de FCFA à fin juin 2024 à 62,842 milliards de FCFA durant la période sous revue. De l'avis de la direction de la banque « cette performance est principalement attribuable à une forte hausse de la marge nette d'intérêts de 13,7% ou 5,242 milliards en valeur absolue qui compense la contraction des produits hors intérêts. »

Le rapport d'activités de la banque indique des dépôts clientèle en hausse de 19% à 1 524,628 milliards de FCFA contre 1 282,959 milliards de FCFA au premier semestre 2024. De leur côté, les créances sur la clientèle sont aussi en baisse de 9%, passant de 1014,589 milliards de FCFA au 30 juin 2024 à 924,920 milliards de FCFA au 30 juin 2024.

A fin juin 2025, la banque a vu ses charges d'exploitation augmenter de 9,4% se situant à 28,163 milliards contre 25,732 milliards à fin juin 2024.

Le coût du risque a été significativement réduit de 71% puisqu'il passe de 2,406 milliards de FCFA au premier semestre 2024 à seulement 700 millions de FCFA durant la période sous revue. « Cette évolution résulte d'une politique proactive de gestion du risque de crédit, d'un suivi rigoureux des portefeuilles », souligne la direction de Ecobank Côte d'Ivoire pour qui ces efforts ont permis de de préserver la qualité des actifs dans un environnement économique fluctuant.

Le résultat avant impôts est en progression de 11% à 33,979 milliards de FCFA contre 30,647 milliards de FCFA à fin juin 2024.

En perspectives, l'équipe dirigeante de Ecobank Côte d'Ivoire est d'avis que cet établissement bancaire poursuit avec détermination « sa stratégie fondée sur la croissance, la transformation et le rendement. » Elle ajoute que cette orientation stratégique vise à renforcer sa position sur le marché, tout en répondant aux attentes évolutives de ses clients.