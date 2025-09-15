Afrique de l'Ouest: UEMOA - Evolution globalement positive de l'activité économique à fin 2025

Selon la Banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) dans sa « Note de Conjoncture Economique-Août 2025 », les indicateurs disponibles à fin juin 2025 montrent une évolution globalement positive de l'activité économique en variation mensuelle.

La même source souligne que l'indice global du climat des affaires s'est établi à +1,3 point au-dessus de sa moyenne de long terme (100), comme le mois précédent.

Le chiffre d'affaires du commerce de détail s'est renforcé de 0,4%, après une augmentation de 4,6% le mois précédent. De même, les prestations de services financiers ont augmenté de 2,4%, après un accroissement de 1,7% en mai 2025.

Dans le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP), l'enquête auprès des chefs d'entreprise indique une poursuite de l'amélioration de l'activité dans les pays de l'Union à l'exception du Mali, du Niger et du Togo.

En revanche, note la Bceao la production industrielle s'est légèrement repliée de 0,9%, en rythme mensuel, après une contraction de 0,2%. De même, les services marchands non financiers se sont contractés de 0,5% d'un mois à l'autre.