Sénégal: Importations - L'Ansd note une hausse de 16,6% en juillet 2025

Les importations au mois de juillet 2025 s'élèvent à 635,6 milliards de FCFA contre 545,0 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 16,6%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette progression s'explique par l'augmentation des achats à l'extérieur de pétrole brut (83,3 milliards de FCFA en juillet 2025 contre absence importation au mois précédent), les sucres bruts et raffinés (10,4 milliards de FCFA contre 1,8 milliard de FCFA), d'huiles et graisses animales et végétales (17,8 milliards de FCFA contre 11,0 milliards de FCFA) et camions et camionnettes (8,4 milliards de FCFA contre 4,1 milliards de FCFA).

Cependant, précise l'Ansd, la baisse des importations des autres produits pétroliers raffinés (131,3 milliards de FCFA en juillet 2025 contre 155,9 milliards de FCFA en juin 2024) et de riz (8,9 milliards de FCFA contre 20,2 milliards de FCFA) a limité cette progression. Comparés au mois de juillet 2024, les importations augmentent de 9,4%. Leur cumul à fin juillet 2025 s'élève à 4 204,4 milliards de FCFA contre 3 980,1 milliards de FCFA pour la même période de 2024, soit un bond de 5,6%.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les autres produits pétroliers raffinés (131,3 milliards de FCFA), le pétrole brut (83,3 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (60,0 milliards de FCFA) et les métaux communs (26,6 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la République populaire de Chine (13,5%), la France (10,2%), la Russie (9,2%) et les Emirats arabes unis (8,1%) et le Nigéria (6,7%).

Le solde de la balance commerciale s'établit à -203,8 milliards de FCFA au mois de juillet 2025 contre -30,3 milliards de FCFA au mois précédent. Cette détérioration du solde résulte du creusement du déficit vis-à-vis du Nicaragua (-41,3 milliards de FCFA en juillet 2025 contre 0,0 milliards de FCFA le mois précédent), du Nigéria (-42,2 milliards de FCFA contre -9,5 milliards de FCFA), de la France (-60,1 milliards de FCFA contre -29,0 milliards de FCFA) et la République Populaire de Chine (-81,6 milliards de FCFA contre -60,6 milliards de FCFA).

En revanche, l'amélioration de l'excédent à vis-à-vis des Etats-Unis d'Amérique (+31,8 milliards de FCFA au mois de juillet 2025 contre +4,5 milliards de FCFA au mois précédent) et de l'Inde (+23,4 milliards de FCFA contre -2,1 milliards de FCFA) a limité l'ampleur de cette progression. Le cumul du solde commercial à fin juillet 2025 s'établit à -932,2 milliards de FCFA contre -1 934,7 milliards de FCFA à la même période en 2024.