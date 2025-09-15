Tunisie: L'USBG - Se fait renverser à la fin - Un scénario fatal !

Un revers cuisant et une dure leçon pour Nidhal Khiari et ses protégés qui ont payé cher leur stratégie de jeu attentiste et leur manque d'efficacité.

Une défaite à domicile comme celle de l'USBG face au CAB suite à un but encaissé dans les dernières secondes du temps additionnel (90' + 10) ne peut que faire mal et avoir un goût des plus amers. Elle va laisser plus que de simples traces, mais une plaie profonde qui mettra du temps pour cicatriser.

La colère des fans «Jaune et Noir» de Ben Guerdane après ce revers est légitime, mais se focaliser sur un arbitrage contestable pour expliquer le triste passage à côté de la plaque ne pourrait que camoufler les vraies raisons. On peut s'en prendre autant qu'on le voudrait à l'arbitre central, Houssem Boulaâres, qui a annulé le penalty sifflé suite à une intervention de l'arbitre de la chambre du VAR, Dorsaf Ganouati.

Penalty qui aurait pu être celui de la délivrance pour Ghazi Abderrazak et ses partenaires qui ne sont pas parvenus à trouver la faille dans une défense bizertine solide et bien regroupée devant le gardien Wassim Bougatfa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mauvaise gestion tactique

Il faudra reconnaître que Nidhal Khiari a eu une très mauvaise approche de ce match en n'utilisant pas tout son potentiel offensif d'entrée. Une défense à cinq (Yeken, Touis, Abcha ,Harrsbi et Abserrazak), un milieu à quatre (Maâouani, Bida, Abdi et Amri) et une seule pointe en attaque (Hadj Khlifa) dans un match à domicile, face à un adversaire qui cherche encore la plénitude de ses moyens, ça paraît bizarre quand même.

Sur le banc des remplaçants, il y avait Idriss Mhirsi et Borhane Hakimi qui auraient pu donner plus de poids et de verve à la ligne avant, mais Nidhal Khiari ne les a sollicités qu'en seconde période quand le CAB de Chokri Béjaoui a pu éviter l'orage. Résultat: un volume de jeu très moyen, peu d'occasions nettes de but et un score de parité logique pour une équipe qui a tardé à entres dans le vif du sujet.

C'était donner à l'adversaire un cadeau inespéré pour non seulement sauvegarder le point du nul mais pour croire en une possible victoire plus que jamais à la portée. Avec une autre perche que les Cabistes ne vont pas laisser passer : un carton rouge gratuit à Idriss Mhirisi qui va réduire son équipe à dix à un moment crucial du match. Avec un autre coup de pouce qui s'est avéré fatal.

Celui d'avoir laissé dans la confusion un attaquant aussi redoutable que Ahmed Amri libre de tout marquage et de lui avoir donné l'occasion de trouver le chemin du but de Lassaâd Hammami au moment où l'arbitre Houssem Boulaâres s'apprêtait à annoncer la fin du match. Un scénario fatal pour une équipe de Ben Guerdane qui se mordra longtemps les doigts pour n'avoir pas mis tout son poids dans la balance en première mi-temps.