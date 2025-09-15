Tunisie: Le ministre de l'Education - « Nous interviendrons rapidement en cas de problème »

15 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Lors de l'inauguration de l'année scolaire 2025-2026 à l'établissement secondaire d'Ezzahra, le ministre de l'Éducation, Noureddine Ennouri, a déclaré que le ministère avait coordonné avec toutes les parties responsables et les différentes structures de l'État pour assurer le transport scolaire.

Dans une déclaration à Kaouther Rakoubi, le ministre a ajouté que son ministère suit en temps réel les conditions de la rentrée scolaire et interviendra rapidement pour résoudre tout problème urgent.

Le ministre a souligné que le ministère avait levé toutes les difficultés en publiant la liste des manuels et cahiers afin d'alléger le fardeau des familles tunisiennes.

Concernant la sécurité des établissements scolaires, Ennouri a indiqué que le ministère de l'Éducation avait élaboré un plan en collaboration avec le ministère de l'Intérieur pour encadrer ces établissements, en plus d'un travail effectif, quotidien et d'un suivi continu de la situation dans l'environnement des écoles.

À partir d'aujourd'hui, les établissements d'enseignement public à tous les niveaux (primaire, collégial et secondaire) accueilleront 2 325 443 élèves.

