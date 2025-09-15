Tunisie: Marwa Bouzayani en Finale du 3000m Steeple aux Mondiaux d'Athlétisme !

15 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Marwa Bouzayani a validé son billet pour la finale du 3000 mètres steeple lors des Championnats du monde d'athlétisme. La compétition se déroule à Tokyo, au Japon.

La performance a eu lieu ce lundi matin. Marwa Bouzayani a terminé à une impressionnante deuxième place de sa série éliminatoire, en réalisant un excellent chrono de 9:15.68. Cette qualification est une étape majeure pour la jeune athlète tunisienne.

Malheureusement, sa compatriote Rihab Dhaouadi n'a pas pu se qualifier pour la finale. Elle a terminé 11e de sa série avec un temps de 9:51.58.

Pour rappel, les cinq premières athlètes de chacune des trois séries se qualifient directement pour la finale. Rendez-vous mercredi prochain à 13h57 (heure tunisienne) pour encourager Marwa Bouzayani dans sa quête d'une médaille !

