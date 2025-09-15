Tunisie: Ligue 1 - 5e journée - ASG-ESZ (0-1) - Les Zarzissiens en voulaient plus...

Plus déterminés à faire la différence, les Zarzissiens sont parvenus à ramener une précieuse victoire de Gabès qui leur permet de préserver leur fauteuil de leader.

En tête du classement à seulement une longueur d'avance de son dauphin, le Club Africain, l'Espérance de Zarzis s'est déplacée à Gabès en quête des trois points de la victoire. Son hôte, l'AS Gabès, aspirait aussi à se rattraper après la lourde défaite concédée lors de la précédente journée à Sousse (0-3).

Partageant la même envie de gagner, les deux protagonistes ont opté dès le départ pour un jeu orienté, certes, vers l'offensive, mais sans prendre de risques inutiles. Les Gabésiens comme les Zarzissiens ont cherché à couvrir leur arrières en instaurant un premier rideau défensif. Du coup, il y a eu beaucoup de duels au niveau de l'entrejeu et, par conséquent, les occasions nettes étaient rares.

Cela dit, on a eu droit à deux grosses occasions en première mi-temps. A la 28', la frappe de Hakim Tka a frôlé la transversale. La réaction des Zarzissiens ne s'est pas fait attendre : un puissant centrage de la droite de Lamjed Rjili, boxée par le portier gabésien, Mohamed Yassine Mechri (30'). Et les deux protagonistes ont fini par rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps sur un résultat nul et vierge.

La rage de vaincre...

Conscients que seule la victoire pouvait leur garantir de préserver leur fauteuil de leader sans avoir à regarder dans le rétroviseur, les Zarzissiens ont foulé la pelouse après la pause mi-temps plus déterminés à en découdre, sachant que le Gabésien Mohamed Nasr Hamed a raté une grosse occasion d'ouvrir la marque en ne faisant pas bon usage de la balle quand il s'est retrouvé nez à nez avec le gardien zarzissien suite à un centrage de la gauche de Naoui (66').

Quelques minutes plus tard, Hamed allait regretter son ratage monstre lorsque Moumen Rahmani, fauché par Mohamed Abdourahmane à la limite de la zone des 16 mètres, obtient un coup franc direct, mais pas que. Après recours à la VAR et comme Rahmani s'est avéré dernier attaquant, Abdourahmane a été expulsé (75').

Une infériorité numérique qui allait profiter aux Zarzissiens. En effet, la donne a changé à la 86' : suite un centrage de la droite de Rjili pour Tajouri qui reprend de la tête pour Moumen Rahmani. Ce dernier, d'une pichenette, loge la balle dans les filets de Mechri.

Dans le temps additionnel, le gardien zarzissien, Seiffeddine Charfi, auteur d'une jolie parade, efface un but de Mouhib Selmi (90'+6). Plus déterminés, les "Sang et Or" de Zarzis s'imposent à Gabès, ce qui leur permet de rester en tête du classement.

ASG : Mechri, Béji (Touati 58'), Khedher, Abdourahmane, Helali (Zanati 90'), Yaakoubi (Naoui 58'), Belghith , Boulila, Tka (Sekrafi 90'), Nasr Hamed (Khadhraoui 78') et Selmi.

ESZ : Charfi, Sghaier, Rjili, Diallo, Maheressi, Tajouri (Kassab 90'+5), Khalfa, Coumbassa (Ben Kilani 90'+4), Chouchen (Ben Dhiaf 57'), Rahmani (Jertila 90'+5) et Oguh (Innocent 57').