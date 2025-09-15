Tunisie: L'étoile ramène un point précieux de Monastir - Du caractère à revendre

Le point positif, c'est le fort caractère des joueurs, notamment les recrues étrangères, qui ont donné un point inespéré aux Etoilés. Hormis cela, le jeu, particulièrement en défense ou au milieu, est à revoir.

Dans un match largement dominé par les Monastiriens, les Etoilés ont eu le mérite de rester concernés et de ne pas abandonner. Quasiment inespéré à la mi-temps, l'Etoile a ramené un résultat positif de Monastir, avec les tripes. La surprise de la formation rentrante est la nouvelle recrue kényane Alphonse Omija, aligné d'entrée.

Omija a démontré de belles dispositions physiques et une aisance derrière. La qualité s'améliore au fil des matchs puisque l'ESS reste sur une série de trois matchs sans défaite, après deux revers initiaux. Signe d'un léger mieux, même si l'équipe ne prend pas le jeu à son compte et ne donne pas l'impression de maîtriser ses matches. En témoigne la possession de balle à 38% contre 62% ou encore le seul corner contre 8 pour l'USM. Ceci dit, le turnover a l'avantage de fonctionner pour Lassaâd Dridi.

27 joueurs utilisés

En cinq journées de championnat, l'entraîneur Lassaâd Dridi a utilisé un total de 27 joueurs. Ceci avec l'incorporation en fin de match de l'Algérien Maâzouz pour sa première sortie officielle, en plus de celle de Omija. Le passeur décisif sur le but de l'inévitable Aouani, Noureddine Al Qalib, avec cette superbe passe de l'extérieur, devrait avoir plus de temps de jeu prochainement. Sa place n'est pas vraiment sur le banc de touche.

Pour revenir au match, l'Etoile a trop subi le jeu, notamment lors de la 1ère demi-heure. En effet, l'entrée de Dhaoui, malgré sa maladresse, a eu le mérite de dynamiser l'attaque et porter le jeu vers l'avant. D'ailleurs, Dridi a admis la forte opposition de l'US Monastir, après le match : « On avait beaucoup d'absences.

A l'instar de Dhaoui absent toute la semaine, car blessé. On a opéré un changement tactique pour retrouver de l'équilibre au milieu du terrain. Un secteur encore défaillant et qui nécessite des ajustements. On a perdu beaucoup de duels. On a perdu la 2e balle offensive, la 2e balle défensive.

Tous nos changements ont été quasiment de nature offensive, avec l'incorporation de quatre éléments offensifs. Al Qalib ne peut pas jouer plus de 20 minutes, car il manque de compétition. Chose quasiment valable pour Maâzouz. On est en train de faire le nécessaire avec l'existant». Dridi est réaliste et sait pertinemment que le groupe a du pain sur la planche, notamment à l'orée de l'entrée en lice de l'ESS, en fin de semaine, en coupe de la CAF.

Résistance payante

«L'USM a mis ce but au moment le plus inattendu, juste avant la pause, ce qui a désarçonné les Etoilés au retour des vestiaires ». C'est ce qu'a souligné l'entraîneur adjoint Mohamed Ali Nafkha à la fin du match. Il a estimé que ses joueurs ont fait le match qu'il fallait, malgré le désavantage au score. Nafkha n'a pas caché, cependant, sa déception : «On aurait voulu obtenir un meilleur résultat. On a essayé de revenir dans le match, en jouant le tout pour le tout. Un seul point engrangé, on aurait aimé gagner, mais... »

Les Etoilés devront se ressaisir demain face à la Jeunesse Sportive de Kairouan.