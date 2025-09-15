Afrique: Tennis de Table - La Tunisie Remporte l'Argent au Championnat Arabe !

15 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'équipe tunisienne a décroché une médaille d'argent au Championnat arabe de tennis de table qui se déroule actuellement au Maroc. Cet exploit a eu lieu dimanche, marquant une performance notable pour la délégation tunisienne.

C'est dans la catégorie des équipes féminines de moins de 15 ans que la médaille d'argent a été remportée. Le duo composé de Ala Saidi et Mariem Brahmi s'est incliné en finale face à l'Arabie saoudite, avec un score serré de 3 à 2. La Syrie et le Bahreïn ont complété le podium en obtenant le bronze.

La Tunisie est représentée dans cette compétition par six jeunes athlètes talentueux, répartis dans différentes catégories :

  • Filles de moins de 15 ans : Ala Saidi et Mariem Brahimi.
  • Garçons : Wassim Sayed (17 ans), Youssef Ben Milad et Moamen Saghir (13 ans), ainsi qu'Ahmed Jebali (11 ans).

Ce succès est de bon augure pour l'avenir du tennis de table en Tunisie, qui s'apprête à accueillir deux événements majeurs : le Tournoi international des jeunes du 8 au 11 octobre, suivi du Championnat d'Afrique par équipes des seniors du 12 au 19 octobre.

