Tunisie: Mohamed Ali Nafti préside aujourd'hui la délégation tunisienne au Sommet arabo-islamique extraordinaire

15 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, dirigera aujourd'hui, lundi 15 septembre 2025, la délégation tunisienne qui participera au Sommet arabo-islamique extraordinaire prévu à Doha. Il a été mandaté à cet effet par le président de la République.

Ce sommet, qui sera précédé d'une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays arabes et islamiques, sera l'occasion de délibérer sur les derniers développements dans la région arabe, suite aux agressions barbares de l'entité occupante contre le Qatar.

Il permettra également d'examiner la poursuite de la guerre brutale, des opérations de génocide et de déplacement de population dans les territoires palestiniens. Les participants devront ainsi adopter un plan d'action arabo-islamique approprié pour faire face à cette situation.

En marge de ce sommet, le ministre tunisien tiendra plusieurs rencontres avec les chefs des délégations arabes et islamiques participantes.

