Afrique: L'hygiène intime - Une priorité à la santé des femmes

La question de la santé hygiénique des femmes suscite une attention croissante sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Toutes marques confondues, certaines utilisatrices dénoncent des serviettes jugées antihygiéniques et dangereuses de la part de certains fabricants, mettant en cause leur impact sur la santé intime. Ces accusations soulignent des risques sanitaires sérieux pour les femmes à travers le continent.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rappelle qu’une mauvaise hygiène menstruelle peut entraîner des infections de l’appareil urinaire ou reproducteur. Une réalité qui met en lumière l’urgence sanitaire liée à l’hygiène féminine.

Face à cela, des interrogations émergent concernant le respect des normes sanitaires par certains fabricants de serviettes hygiéniques. Quelles sont les règles de conformité auxquelles ces produits, considérés comme essentiels, doivent répondre avant d’être commercialisés sur le sol africain ?

Sur le marché, certaines entreprises spécialisées se distinguent par la qualité de leurs produits, reconnus pour leur efficacité, leur confort et leur capacité à permettre aux femmes de mener une vie quotidienne sans gêne.

D’autres en revanche, sont accusées de négligence, de défauts de fabrication, voire de pratiques douteuses alimentant ainsi une méfiance croissante. Les réseaux sociaux notamment TikTok deviennent un espace de témoignages dénonçant des serviettes hygiéniques jugées non conformes.

Dans ce contexte, les serviettes hygiéniques réutilisables apparaissent comme une alternative prometteuse. Perçues comme plus sûres, elles pourraient réduire les risques d’irritations cutanées ou de réactions allergiques, tout en répondant à des enjeux de santé publique et de durabilité.

Cependant, cette solution ne doit pas occulter la nécessité d’évaluer leur réelle valeur ajoutée par rapport aux protections jetables. Leur utilisation requiert un encadrement adapté et une sensibilisation appropriée, notamment dans les zones où l’accès à l’eau et à l’hygiène reste limité.

Le débat autour de la qualité des protections hygiéniques met en lumière une problématique plus large de santé publique, mais aussi une question d’équité dans l’accès à des produits sûrs pour toutes les femmes africaines.

L’urgence demeure. Le droit à la santé est fondamental pour les femmes et les filles. L'absence de produits adaptés et d’infrastructures sanitaires pour gérer leur santé menstruelle peut entraîner de lourdes conséquences. Rappelons que certaines souffrent de douleurs et de troubles associés aux règles, affectant leur bien-être, leur éducation ou encore leur insertion sociale.