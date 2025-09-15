Sénégal: Assemblée nationale - Amadou Mbaye Dia, suppléant d'Amadou Bâ, officiellement installé

15 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'Assemblée nationale a procédé ce lundi à l'installation d'un nouveau député : Amadou Mbaye Dia, figure de la base militante du Pastef à Thiès. Il succède à Amadou Bâ, récemment nommé ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme dans le gouvernement Ousmane Sonko II.

Ce remplacement, annoncé en séance plénière par le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye, s'inscrit dans une dynamique de continuité politique et de renforcement du lien entre l'exécutif et le législatif, au sein d'un Pastef désormais aux commandes de l'État. « J'ai reçu la demande de suspension du mandat de notre collègue Amadou Bâ [...] à la suite de sa nomination comme ministre. Je voudrais lui adresser nos vives félicitations pour la confiance que le président de la République a bien voulu lui accorder », a salué le président du Parlement.

Photo Assane SOW, LE SOLEILPremier suppléant sur la liste départementale de Thiès lors des élections législatives du 17 novembre 2024, Amadou Mbaye Dia est un militant de la première heure. Son arrivée à l'hémicycle est perçue comme un signal fort en faveur de l'ancrage local du pouvoir législatif et du renouvellement des visages politiques issus des mouvements citoyens.

