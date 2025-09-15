Sénégal: Coupe du maire de Kédougou - L'Asc Wu tang club s'adjuge le trophée

15 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou DIOP (Correspondant)

L'Asc Wu tang club a remporté la coupe du maire de la commune de Kedougou, pour l'édition 2024. Elle s'est imposée ce week-endi, sur un score de 1-0 face à l'Asc Dimma.

L'unique but de la partie a été inscrit par Ibrahima Diallo. C'était lors de la seconde période. Le match s'est déroulé au stade municipal Mamba-Guirassy en présence d'une foule massée venue y assister. Au sortir de cette finale, Samba Diallo, l'entraîneur de l'Asc Wu tang club, s'est félicité de l'esprit combatif de ses joueurs durant toute la compétition. « Ils ont été combatifs et ont rencontré dans cette finale, une grande équipe aussi", a-t-il indiqué.

« je me réjouis de l'esprit sportif des deux équipes. Nous avons observé une jeunesse qui sait jouer au football, dans le fair-play. On se réjouit aussi de l'organisme départemental de coordination des activités de vacances de Kédougou pour la bonne organisation de la compétition » a confié le maire de la commune de Kédougou et parrain du tournoi, Ousmane Sylla,

Il a dans la foulée promis de soutenir davantage les Asc de la commune de Kedougou et leur a offert des équipements sportifs. Le vainqueur a obtenu en plus du trophée, une enveloppe d'un million de F Cfa, le vaincu cinq cent mille francs Cfa.

